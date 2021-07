Cibdol nimmt an Spendenaktion teil - Fight Cancer Night

BASEL, Schweiz, 19. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Basel, CH: Cibdol, ein Schweizer Hersteller von CBD-Produkten, nimmt an der Fight Cancer Night teil. Das Kickbox-Event in Boerdonk, Niederlande, findet am 4. September 2021 statt und verspricht eine actionreiche Spendenaktion für zwei führende Krebs-Wohltätigkeitsorganisationen: Kika und Fight Cancer.

In der Hoffnung, mehr als 25 000 EUR zu sammeln, werden 14 Unternehmer und Repräsentanten mit allen Mitteln Geld für lebensrettende Krebsinitiativen sammeln. Auch zwei von Cibdols eigenen Vertretern, Lesley van Houten und Thomas de Poorter, nehmen an der Veranstaltung teil und setzen damit eine unternehmensweite Tradition des lokalen Fundraisings fort. Die beiden betreffenden Wohltätigkeitsorganisationen Kika und Fight Cancer unterstützen Tausende von Menschen in den Niederlanden, die an Krebs leiden.