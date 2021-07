DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

German Investment Group sichert sich EUR 9 Mio. Mezzanine-Finanzierung für ein Seniorenzentrum in Wilhelmshaven



19.07.2021 / 10:00

Die German Investment Group GmbH ("GIG") aus Leipzig erhält Mezzanine-Kapital zur Finanzierung des Grundstücksankaufs und der Umsetzung des Revitalisierungsprojektes in Wilhelmshaven. Geplant ist die Umnutzung des innerstädtisch gelegenen historischen Karstadt-Gebäudes in ein Seniorenwohn- und pflegezentrum. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora hat die Transaktion federführend als Financial Advisor begleitet.



Auf einer Gesamtfläche von ca. 13.000 m² BGF sollen 117 Pflegeplätze sowie 18 Apartments für betreutes Wohnen entstehen. Hierbei bleibt die Fassade des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes erhalten, das entkernt und für die neue Nutzung ausgebaut wird. Im Erdgeschoss des ehemaligen Einkaufszentrums sind Flächen für Lebensmitteleinzelhandel, eine Apotheke und der Empfangsbereich des Seniorenzentrums geplant.