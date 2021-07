Das Unternehmen gehört zu den größten Kapitalvernichtern auf dem Kurszettel. In den letzten zehn Jahren stürzte der Kurs um rund 95% von 40 Euro auf 2 Euro.

Das Unternehmen gehört zu den größten Kapitalvernichtern auf dem Kurszettel. In den letzten zehn Jahren stürzte der Kurs um rund 95% von 40 Euro auf 2 Euro. Seit einem Jahr geht es aber wieder aufwärts, aktuell 9,20 Euro. Ist das der turnaround? Der Spezialist für Kohlenstoff, Graphit- und Verbundmaterialien ist seit langem ein Sanierungsfall. Vor einem Jahr hat Torsten Derr in Wiesbaden das Ruder übernommen. Die Umbaumaßnahmen tragen Früchte. Am Dienstag legte SGL Carbon Zahlen vor, die die Erwartungen übertrafen. Im ersten Halbjahr explodierte der operative Gewinn (Ebitda) um mehr als 700% auf 72 Millionen. Während der Umsatz um 9% auf knapp 500 Millionen kletterte. Prompt schraubte der Vorstand die Prognosen nach oben. Das Unternehmen rechnet nunmehr mit einem leicht positiven Konzernergebnis, bisher war man von einer Spanne zwischen minus 20 Millionen und null Euro ausgegangen. Der Gewinn soll in einer Range zwischen 130 und 140 Millionen landen (bislang 100 bis 120 Millionen). Der Umsatz wird mit etwa 1 Milliarde erwartet (bisher: 920 bis 970 Millionen). Das Restrukturierungsprogramm, unter anderem verlieren 500 Mitarbeiter ihren Job, und eine optimierte Unternehmensstruktur soll zu jährlichen Einsparungen von mehr als 100 Millionen führen. Insbesondere die aufgeblähte Verwaltung wurde auf ein gesundes Niveau zurückgeschnitten. Die Börse reagierte begeistert über den Ausblick und schoß an nur zwei Handelstagen um 23% nach oben. Die Unternehmensleitung läßt die Mittelfristplanung (vorerst) unverändert: In fünf Jahren soll der Umsatz in einer Spanne von 1,2 bis 1,3 Milliarden landen und die Ebitda-Marge 15 bis 18% erreichen (2020 waren es 10,1%). Die Planung scheint tiefgestapelt zu sein. Schließlich bedient das Produktportfolio jede Menge Zukunftsthemen. Verbundmaterialien aus Carbon werden beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Beim i3, einem E-Auto von BMW, besteht etwa die komplette Karosserie aus Carbon. In den kommenden Jahren dürfte der Trend zur Nachhaltigkeit ein Treiber des Geschäfts von SGL werden. Beispielsweise benötigt man für Lithium-Ionen-Batterien Graphit. Der bevorstehende Boom der Elektromobilität führt zu einer gigantischen Nachfrage nach Batterien. Rund um den Globus werden riesige Batteriefabriken entstehen. In wenigen Jahren wird die Elektromobilität rasant an Fahrt gewinnen mit einem entsprechend hohen Bedarf an Graphit. Ein weiteres Thema sind extrem feste Verbundwertstoffe aus Carbonfasern. Die Windräder in den Offshore-Windparks werden immer größer. Die enormen Belastungen erfordern den Einsatz von Carbonfasern. Trotz des Kurssprungs notiert die Aktie immer noch tief im Keller. Mit 1,1 Milliarden liegt der Börsenwert nur knapp über dem Jahresumsatz. Die Börse hat die Wachstumsperspektiven der Zukunftstechnologien noch nicht eingepreist. Fazit: SGL Carbon gelingt der turnaround. Kurspotential 50% auf zwölf Monate.