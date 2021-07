PriceHubble haalt in Series B-ronde USD 34 miljoen op om zijn leiderspositie in Europa te versterken en zijn internationale expansie te versnellen (FOTO)

Zurich (ots) - PriceHubble AG, het snelgroeiende internationale PropTech-bedrijf

dat in 2016 in Zwitserland werd opgericht, heeft zijn Series B-ronde met succes

voltooid en USD 34 miljoen aan nieuwe financieringen opgehaald. Digital+

Partners leidde de investeringsronde met belangrijke investeringen van Latitude

Ventures, TX Ventures, en uitgekozen business angels, onder wie Dr. Martin

Enderle. De ronde kende veel succes bij de bestaande investeerders, zoals Swiss

Life en het btov/Helvetia Venture Fund.



PriceHubble, de wereldleider op het gebied van AI- en data-analyse voor de

residentiële vastgoedsector, heeft met succes zijn Series B-investering afgerond

en USD 34 miljoen aan nieuwe financieringen opgehaald. PriceHubble werd in 2016

in Zürich opgericht door Dr. Stefan Heitmann en Markus Stadler, kende een

snelle, succesvolle ontwikkeling en is nu op negen markten actief: Zwitserland,

Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Japan, Nederland, België, Tsjechië en

Slowakije. Zijn snelgroeiende klantenbestand in Europa en Azië telt meer dan 800

bedrijven en is de laatste twaalf maanden verdrievoudigd. PriceHubble heeft

momenteel meer dan 130 specialisten in dienst.







Series B-financiering bekendmaakt. Zij vormt een belangrijke mijlpaal in de

realisatie van onze visie om de onbetwiste leider te worden op het gebied van

datagestuurde digitale oplossingen voor vastgoed en financiën in Europa en

Azië," aldus Julien Schillewaert, CEO van PriceHubble.



PriceHubble wil de klantervaring in de hele vastgoed- en hypotheekwaardeketen

radicaal verbeteren door datagestuurde en op machine learning gebaseerde

vastgoedproducten te ontwikkelen met de klemtoon op taxaties, voorspellende

analyse en gebruiksvriendelijke inzichten, allemaal verwerkt in een geavanceerde

simulatie. De producten en tools van PriceHubble maken de markt een stuk

transparanter. Zo kunnen de B2B-klanten van PriceHubble de kracht van big

data-analyse voor zichzelf en hun eigen klanten benutten, waardoor zij

uiteindelijk veel transparanter worden en slimmere vastgoedbeslissingen nemen.



De financieringsronde was sterk overtekend. De hoofdinvesteerder was Digital+

Partners, de grootste Europese investeerder in groeiaandelen met focus op

internationale investeringen in B2B-software. Ook Latitude Ventures, het Series

B-zusterfonds van LocalGlobe VC uit Londen, dat al verschillende jaren een zeer

succesvol groeitraject volgt door snelgroeiende start-ups te ondersteunen, en TX

Ventures uit Zürich, de venture-capitaltak van TX Group AG, namen deel aan de

vooraanstaande business angels, zoals Dr. Martin



