Versicherung und Altersvorsorge statt Schulbank

Dresden (ots) - Bundesweit beginnen allmählich die Sommerferien und alle, die

ihre Schulzeit beendet haben, starten in einen neuen Lebensabschnitt.



Ganz gleich, ob Berufsausbildung oder Studium, Zuhause wohnen bleiben oder in

die eigenen vier Wände ziehen - alles bringt große Veränderungen mit sich. Das

gilt auch für das finanzielle Erwachsenwerden. Studenten können bis zum 25.

Lebensjahr im Rahmen der Familienversicherung über die Eltern in der

gesetzlichen Krankenkasse mitversichert werden. Aber es gibt Ausnahmen, und die

sollte man kennen. Zudem müssen weitreichende Entscheidungen für die finanzielle

Zukunft getroffen werden - je früher, desto besser.







Das bankenunabhängige Finanzunternehmen Competent Investment hat über 10 JahreErfahrung auf dem Gebiet der finanziellen Vorsorge. Großen Wert wird auf einetransparente und neutrale Analyse der finanziellen Situation gelegt. Es gibt füralle Situationen und Herausforderungen eine Vielzahl von Versicherungen, dieaber nicht alle gleich gut sind. Wirklich wichtig sind nach Meinung vonFinanzfachmann Sven Thieme nur einige wenige effektive Versicherungen für jungeMenschen. "Schon mit geringen monatlichen Beträgen kann man den wichtigstenVersicherungsschutz erlangen. Als wesentlich wichtiger erachte ich aber diefrühzeitige Vorsorge fürs Alter. Je früher man mit Sparbeträgen beispielsweisehinsichtlich von Sachwerten beginnt, desto weniger Gedanken muss man sich um denLebensabend machen und häuft gleichzeitig echtes Vermögen an. Je später man sichdie Frage für die Zeit der Rente stellt, desto höher werden die monatlichenSparbeträge", kommentiert Competent Investment-Geschäftsführer Sven Thieme.Was macht Competent Investment für junge Versicherungsnehmer?Die langjährig ausgebildeten Finanz-Mitarbeiter der Competent Investment filterngemeinsam mit dem Versicherten aus dem unübersichtlichen Marktangebot dasindividuell richtige und sinnvolle Spar-Produkt heraus. Dabei werden bei derSuche nach einem passenden Sparplan alle Faktoren wie Einkommens- undAusgabensituation, die eigenen Ziele und die Höhe des angesparten Kapitals imAlter, berücksichtigt. "Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Menschen über dieMöglichkeiten aufzuklären, um fürs Alter richtig vorzusorgen. DasRenteneintrittsalter wird mittelfristig hochgesetzt, aber nicht jeder wird esschaffen, bis annähernd 70 zu arbeiten. Früh für den Ruhestand vorzusorgen, hatsich bei mir selbst bezahlt gemacht, deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe,mehr Versicherungsnehmer darüber zu informieren", kommentiert Sven Thieme ausDresden. Neben der aktiven Unterstützung besonders jüngerer Menschen geht es demDresdner Vorsorge-Fachmann darum, Aufklärung über spätere Folgen fehlenderVorsorge zu leisten. Denn entscheidend ist die Anzahl der Jahre, in denenKapital angespart wird, um auch mit geringeren Beiträge Vermögen aufzubauen.Monatliche Rückstellungen also, die ein junger Mensch in der Ausbildung oder imStudium leisten kann. Eine konsequente Zahlweise ist der Grundstock für späterefinanzielle Vorzüge, die aus Sachwerten wie beispielsweise einer selbstgenutzten oder vermieteten Immobilie entstehen. Da den meisten jüngeren Leutendie Einsicht oder eine realistische Bewertung zukünftiger finanziellerEntwicklungen fehlt, kann Competent Investment genau dort helfend einspringenund für eine Rundum-Aufklärung sorgen. Denn erst Jahre später bemerken diemeisten, wie wertvoll eine vernünftige Aufklärung in jungen Jahren ist. DaSchulen, Universitäten und Ausbildungsbetriebe den Fokus auf andere Schwerpunktelegen, ist ein umfassender Finanzvorsorge-Plan der fehlende Baustein, um denStart ins zukünftige Berufsleben abzurunden. Sven Thieme und sein Team sehengenau hier einen Ansatz, um für die Zielgruppe junger Menschen zielgerichtettätig zu werden.Pressekontakt:COMPETENT INVESTMENT MANAGEMENT GmbHCharlotte-Bühler-Straße 701099 Dresden03523 53160mailto:info@competent-investment.comhttps://www.competent-investment-management.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135465/4971826OTS: Competent Investment Management GmbH