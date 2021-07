Erste Asset Management: Finanzmärkte-Ausblick 2. Halbjahr 2021: Aktien bleiben erste Wahl

- Rasche Erholung und Markttechnik unterstützen risikobehaftete Anlagen

- Inflationsdruck nur vorübergehend, Geldpolitik bleibt expansiv

- Erste AM verwaltet per 30.6.2021 ein Vermögen von 72,8 Mrd. Euro und baut Marktanteil in Österreich aus (22%)

- Erste AM feiert 20 Jahre Nachhaltigkeit und erweitert Angebot mit dem neuen Social-Impact Fonds



Aktien und Hochzinsanleihen im Plus, Staatsanleihen im Minus



Die rasche Erholung der Wirtschaft, die noch nicht ganz abgeschlossen sei, unterstütze seit Jahresbeginn vor allem risikoreiche Anlageklassen, betont Alexander Lechner, Chef der Mischfonds bei der österreichischen Fondsgesellschaft Erste Asset Management (Erste AM). Deutlich im Plus sind die Aktienmärkte, die auf globaler Ebene einen Zuwachs von fast 14% ohne Währungseffekte verbuchen konnten. (30.6.2021, Quelle Bloomberg)

Im Segment der Anleihen hingegen zeige sich eine zweigeteilte Welt: Auf der einen Seite konnten die riskanten Veranlagungen, wie hoch verzinsliche Unternehmensanleihen in Europa und den USA eine gute Wertentwicklung von cirka 3% verbuchen. Dem gegenüber stehen die niedrig rentierenden Rentenklassen, also vor allem kreditsichere Staatsanleihen, die in der Regel auch über eine längere Kapitalbindungsdauer (Duration) verfügen. Diese mussten eine negative Entwicklung hinnehmen.

Die Öffnung der Wirtschaft nach dem Lockdown habe vor allem zyklischen Aktien Rückenwind beschert wie Energie- und Finanzwerten. Der Rentenmarkt in den USA und in Europa sei vom Anstieg des Zinsniveaus geprägt gewesen, der sich auf den Kursverlauf der 10-jährigen Staatsanleihen auswirkte. Der Anstieg der Renditen lasse sich mit der höheren Inflation erklären, die Lechner nur als "vorübergehend" betrachtet. Der Preisdruck sei vor allem den höheren Energie-, Nahrungsmittel- und Rohstoffpreisen und einer geringeren Produktionslücke geschuldet und werde in den nächsten Jahren wieder zurück gehen.