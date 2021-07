Nürnberg/München (ots) - Eine gemeinsame Analyse des ifo Instituts und immowelt

über aktuelle Wohnortpräferenzen in der deutschen Bevölkerung zeigt:



- Unzufrieden mit der Wohnung: 13 Prozent der Großstädter wollen binnen 12

Monaten aus der Stadt wegziehen

- Corona-Krise nährt Wunsch nach Naturnähe, mehr Wohnfläche und Aufbesserung der

Wohnverhältnisse

- Natur ja, aber mit urbaner Infrastruktur: Vororte und kleinere Großstädte als

Kompromiss sind besonders gefragt





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Corona-Pandemie hat viele Deutsche dazu gebracht, ihre Wohnsituation zuüberdenken. Mehr Wohnfläche und Zugang zur Natur sind plötzlich gefragter alsquirliges Großstadtleben in Szenevierteln. Eine repräsentative Studie des ifoInstituts und immowelt mit 18.000 Teilnehmern zeigt: Viele Deutsche wollen ihreWohnsituation in Zukunft zwar prinzipiell ändern, ganz auf urbane Infrastrukturverzichten wollen sie dabei aber nicht. Vor allem kleinere Großstädte undVororte sind gefragte Wohngegenden. Eine allgemeine Flucht aus den Großstädtenzeichnet sich nicht ab.13 Prozent wollen Großstadt verlassenMehr Platz, günstigere Miet- und Kaufpreise und mehr Natur: Das Leben auf demLand hat etliche Vorteile im Vergleich zum Leben in der Großstadt. DurchHome-Office und Online-Shopping könnten in der Theorie zunehmend auch wiedermehr Menschen in ländlichen Räumen leben, ohne täglich lange Pendelzeiten inKauf nehmen zu müssen.Die repräsentative Studie des ifo Insituts und immowelt belegt nun, dass dieurbanen Zentren, also Städte über 500.000 Einwohner, tatsächlich für einigeMenschen an Reiz verlieren: 5 Prozent der befragten Großstädter planen, binnendes nächsten halben Jahres aus der Großstadt wegzuziehen. Weitere 8 Prozenthaben einen Wegzug innerhalb der kommenden 6 bis 12 Monate ins Auge gefasst. 13Prozent der Großstädter planen somit, innerhalb der nächsten 12 Monate dieGroßstadt zu verlassen.Junge Menschen und Familien wollen Städte verlassenEinen merklichen Einfluss auf die Umzugsbereitschaft hat das Alter. Von den 18-bis 29-Jährigen wollen 18 Prozent ihren Wohnsitz in der Stadt in den nächsten 12Monaten aufgeben. Auch 19 Prozent der 30- bis 39-Jährigen haben diesen Plan. Beiden 60- bis 69-Jährigen (11 Prozent) und den über 70-Jährigen (5 Prozent) kommtein Wegzug seltener in Frage. Kinder im Haushalt regen ebenso zum Nachdenkenüber die Wohnverhältnisse an: Kinderlose Großstädter planen nur zu 10 Prozenteinen Wegzug aus der Stadt binnen der nächsten 12 Monate. Bei einem Kind imHaushalt steigt der Wert auf 18 Prozent und bei zwei oder mehr Kindern