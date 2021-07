Smartphone-Markt – Warum China der lachende Dritte ist

Der Volksrepublik China dürfte der von den USA angeführte Boykott des in westlichen Ländern umstrittenen Mobilfunkanbieters Huawei herzlich wenig stören. China lockt auf dem Smartphone-Markt nicht nur seit Jahren mit günstigen Preisen und innovativer Technik. Auch Qualität setzt sich immer mehr durch, was Verbraucher schätzen. In dieser Kombination ist es denn auch kein Wunder, dass chinesische Hersteller den Markt für Smartphones erobern.

In einer aktuellen Auswertung der global führenden Smartphone-Hersteller durch die Analysefirma Canalys hat der chinesische Anbieter Xiaomi nun den Platz seines von US-Sanktionen getroffenen Konkurrenten Huawei eingenommen. Im Q2 ist Xiaomi beim Geräteabsatz auf Platz zwei vorgerückt und liegt nahe am Marktführer Samsung. Der Canalys-Berechnung zufolge steigerte Xiaomi seine Verkäufe binnen eines Jahres um satte 83% und erreichte einen Marktanteil von 17%. Branchenprimus Samsung kam auf 19%. US-Produzent Apple mit seinem iPhone folgt auf dem dritten Rang mit 14%.