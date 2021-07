Hauptversammlung unterstützt Kurs der Erlebnis Akademie AG

Bad Kötzting, 19. Juli 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Erlebnis Akademie AG erhielten auf der heutigen Hauptversammlung in Bad Kötzting erneut große Zustimmung für die langfristige Unternehmensstrategie seitens der Aktionäre. Sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen.

"Hinter der Erlebnis Akademie liegt mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 und dem ersten Halbjahr 2021, in dem wir im Grunde komplett geschlossen hatten, eine überaus herausfordernde Zeit. Unsere Mitarbeiter haben in dieser Zeit alles gegeben und die vor dem Hintergrund der Pandemie entstandenen Aufgaben gemeinsam erfolgreich gelöst", berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Die positive Bilanz der Hauptversammlung zeigt erneut, dass unsere Aktionäre großes Vertrauen in das Konzept der eak haben und genauso wie wir zuversichtlich in die Zukunft blicken. Nicht zuletzt haben wir mit zwei Neueröffnungen in diesem Jahr bereits gezeigt, dass es in der Pipeline der Erlebnis Akademie immer weiterläuft - auch in der Zeit der Pandemie. Daher ist für die Entwicklung unserer Zukunftsprojekte sowie den Auf- und Ausbau der Baumwipfelpfade auch eine solide Kapitalstruktur wesentlich, die wir in den vergangenen Jahren schaffen konnten."

Die Aktionäre stimmten dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, den Bilanzgewinn 2020 in Höhe von 4.492.017,56 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und zur weiteren Liquiditätssicherung und für künftige Investitionen in neue Projekte im Unternehmen zu belassen. Weiterhin sprach sich die Hauptversammlung für die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2017/I und gleichzeitige Neufassung des genehmigten Kapitals 2021/I aus. Hiermit wird der Vorstand ermächtigt, im Zeitraum bis 2026 das Grundkapital der Gesellschaft, um insgesamt bis zu 1.212.428,00 Euro durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen.