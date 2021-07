BMG und SESAC Digital Licensing erweitern ihre Partnerschaft auf Südostasien und Australien/Neuseeland

Berlin, Hong Kong and Sydney (ots/PRNewswire) - Mint Digital Services

SESAC Digital Licensing und BMG haben ihre Partnerschaft mit neuen Verträgen für

die digitale Auswertung des angloamerikanischen Repertoires von BMG in

Südostasien und Australien/Neuseeland ausgeweitet. Diese Erweiterung folgt auf

eine Vereinbarung für den schnell wachsenden indischen Markt Anfang 2019.



Im Auftrag von BMG wird SESAC Digital Licensing Lizenzverträge mit

internationalen Online-Dienstleistern sowie mit den führenden lokalen

Online-Dienstleistern in den jeweiligen Märkten aushandeln. Die Zusammenarbeit

wird einen effizienten und akkuraten Lizenzierungsprozess für Online-Dienste

sicherstellen. Dank dieser Zusammenarbeit wird BMG Einnahmen für seine

Verlagskunden noch effektiver und transparenter einsammeln und verteilen können.





Alexander Wolf, President of International, SESAC und The Harry Fox Agency sagt:"Wir freuen uns, die nächsten Schritte mit BMG zu gehen, indem wir unserWachstum sowohl in Südostasien als auch in Australien und Neuseeland fortsetzen.BMG profitiert nicht nur von einer höheren Effizienz innerhalb dieser Gebiete,sondern kann seinen Kunden Dank einer rascheren Verteilung der Einnahmen durchMint auch einen Mehrwert bieten."Mint Digital Services (Mint) ist das Joint-Venture zwischen derUS-Musikrechteorganisation SESAC und der Schweizer UrheberrechtsgesellschaftSUISA. Mint verwaltet Lizenzverträge für Online-Dienste und greift dabei aufeine Datenbank zurück, die rund 20 Millionen dokumentierte Musikwerke umfasst.BMG COO Ben Katovsky sagt: "Mit SESAC und Mint haben wir einen idealen Partnerfür die digitale Lizenzierung und Abrechnung in diesen schnell wachsendenRegionen gefunden. Wir sind stets auf der Suche nach den besten digitalenMöglichkeiten für unsere Kund:innen und freuen uns, ihnen durch diese neuePartnerschaft einen noch besseren Service zu bieten."Zu den Songwritern, deren Werke nun von Mint vertreten werden, gehören u.a. SirRingo Starr, Bruno Mars, Bebe Rexha, Mick Jagger und Keith Richards, CamillePurcell, Yusuf / Cat Stevens, Jess Glynne, George Ezra, Aphex Twin, Bring Me TheHorizon, Lenny Kravitz, Gossip und The National.Neben dem angloamerikanischen Repertoire von BMG umfasst der Deal in Australienauch lokale Größen und weltweit erfolgreiche BMG-Verlagskunden wie CrowdedHouse, Wolfmother, Alison Wonderland, JET, Peking Duk, What So Not, Ladyhawke,Cut Copy, Tyron Hapi (Co-Autor und Produzent von Masked Wolfs 'Astronaut In TheOcean') sowie vielen anderen Multi-Platin-Künstlern aus dem am schnellsten