FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,08 Prozent auf 175,15 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,371 Prozent. In vielen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. In einigen südeuropäischen Ländern wie Italien und Spanien legten sie hingegen zu.

Die insgesamt trübere Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützte die Anleihen. Die Furcht vor einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus drückt auf die Stimmung. Ansonsten gab es am Markt wenige Impulse. So wurden in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag lediglich Daten zum Häusermarkt an.

Allerdings wirft die am Donnerstag anstehende Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Schatten voraus. Die Notenbank hatte zuletzt Änderungen an ihrer geldpolitischen Strategie beschlossen. Die Märkte fragen sich, wie sich dies auf die konkrete Geldpolitik und die Kommunikation auswirken wird. So hatte die EZB ihr Inflationsziel zuletzt etwas auf zwei Prozent angehoben. Zudem will sie ein gewisses Überschießen dieses Ziels hinnehmen./jsl/bgf/mis