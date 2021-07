Devirex Marktentwicklung lipivir

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Devirex geht in eine neue Planungsphase: Was in einem Labor entstand, soll nach und nach verschiedenen Märkten zugeführt werden. Nach hunderten Stunden an Entwicklung, Forschung und Analysen wird das Lippengel lipivir(R), welches Lippenherpes vorbeugt, bereits ab Herbst 2021 in der Schweiz und Österreich in Apotheken, Drogerien, Beauty-Spa's sowie online verfügbar sein. Speziell der Heimmarkt Schweiz geniesst grosses Ansehen und stellt in Anbetracht der sprachlichen Unterschiede seine Herausforderungen dar, für welche die Devirex bestens vorbereitet ist.Die dafür nötige Erfahrung und Kenntnisse stammen aus umfangreicher Marktforschung, die in den Märkten Schweiz, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Hongkong und Singapur während mehrerer Jahre durchgeführt wurde. Die Produkt-Einführung im Markt Vereinigtes Königreich erlauben der Devirex nun die Verfolgung einer intensiven Expansionsstrategie. Entsprechend will die Devirex mit dem Produkt lipivir in den Märkten der gesamten europäischen Union sowie des asiatisch-pazifischen Raumes präsent sein. Allein die Europäische Union umfasst in Zielmarkt rund 500 Millionen kaufkräftiger Verbraucherinnen und Verbraucher, während im asiatisch-pazifischen Raum weitere rund 2,1 Milliarden Konsumentinnen und Konsumenten leben. Dieses enorme Einzugsgebiet, mit einer steigenden Kaufkraft im Mittelstand, will die Devirex zum Auf- und Ausbau der Einführung von lipivir(R) nutzen.Der Entscheid, lipivir(R) in der Mehrzahl der Märkte online zu verkaufen, beruht auf der Tatsache, dass diese Märkte gerade im online Geschäft sehr stark entwickelt sind und so die Bewerbung via online Kanäle zielgruppen-affin und höchst kosten-effizient geplant werden kann.Das Potenzial von lipivir(R) liegt auf der Hand: Während herkömmliche Fieberbläschen-Produkte den ausgebrochenen Herpes behandeln, beugt lipivir(R) dank seiner einzigartigen Formel einen allfälligen Ausbruch vor. Lipivir(R) ist nicht nur besser als andere Produkte, es ist einzigartig. Die medizinisch zugelassene Zusammensetzung von lipivir(R) dient der Vorbeugung von Lippenherpes, die empfindliche Haut wird geschützt. Das Lippengel lipivir(R) kann zusammen mit Kosmetika eingesetzt werden und positioniert sich vorwiegend in der Kernzielgruppe «Frauen, 25-45 Jahre» als Pflegeprodukt, das der Prophylaxe von Lippenherpes dient, vergleichbar mit Anti-Falten Cremes, Hautpflege-Produkten oder gesunder Ernährung.