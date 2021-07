Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag kräftige Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.230 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Minus von 2,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Marktbeobachter sehen Corona- und Inflationssorgen als Belastung für den Leitindex. Aktuell tendieren fast alle Werte im roten Bereich. Nur die Anteilsscheine von Delivery Hero legen entgegen dem Trend minimal zu.





Die größten Abschläge gibt es bei den Aktien von RWE , der Münchener Rück und von MTU. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 27.652,74 Punkten geschlossen (-1,25 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1775 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8493 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,66 US-Dollar.Das waren 193 Cent oder 2,62 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die großen Ölförderstaaten hatten sich am Sonntag nach langem Streit darauf geeinigt, ihre Produktionsmengen ab August anzuheben.