Anlegerverlag Nel ASA: Jetzt wird’s dünn! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 19.07.2021, 12:32 | 45 | 0 | 0 19.07.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Blick auf die Kurstafel dürfte Nel ASA-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund fünf Prozent an. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 1,60 EUR. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu Nel ASA erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Dieser Verlust sorgt für eine deutliche Verschlechterung der Technik. Da heute einen Haltegriff unterboten wird. So rutscht die Aktie heute auf ein neues Mehrwochentief. Bis zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 1,65 EUR. Einige spannungsgeladene Tage warten also auf uns. Trader, die gerne auf Turnarounds spekulieren, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Schließlich gibt es heute einen ordentlichen Rabatt. Wer dagegen eh skeptisch ist, für den ist der heutige Tag eine Bestätigung. Fazit: Diese Nel ASA-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer