München/ Berlin (ots) - Der Lebensmittelhersteller Danone und das Social ImpactUnternehmen Too Good To Go haben in einer repräsentativen Umfrage 3.000 Personenaus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Thema Lebensmittelverschwendungbefragt. Die Studie zeigt: Verbraucher*innen sehen Lebensmittelverschwendung alsgroßes Problem und sind hochmotiviert, dagegen selbst aktiv zu werden. Doch esmangelt ihnen an Informationen, wie sie die Verschwendung im eigenen Haushaltnoch gezielter vermeiden können. Daher fordern sie von der Lebensmittelindustrieunter anderem klarere Hinweise auf Verpackungen, die über dasMindesthaltbarkeitsdatum (MHD) hinausgehen.Die vom Marktforschungsinstitut Innofact in Zusammenarbeit mit Danone und TooGood To Go durchgeführte DACH-übergreifende Studie thematisiert die Bedeutung,Ursachen und Lösungsansätze rund um das Thema Lebensmittelverschwendung.