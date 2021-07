Nach der Sintflut Autor: Tichys Einblick | 19.07.2021, 12:37 | 32 | 0 | 0 19.07.2021, 12:37 | Wie lange dauerte die Sintflut in der Bibel? Ich höre Sie also, liebe Leser, sagen: Nun, die Zahl 40 ist der Tradition jener Zeit und Gegend die Zahl der Prüfung, aber auch der Initiation für einen nächsten Lebensabschnitt. Also wird die Sintflut vermutlich so viele Tage dauern, wie Moses auf dem Berg Sinai ausharrte (2. Der Beitrag Nach der Sintflut erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Dushan Wegner.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer