SGS ernennt Alida Scholtz zur neuen Geschäftsführerin in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - Seit Juli ist Alida Scholtz neue Geschäftsführerin der SGS in

Deutschland. Sie übernimmt die Nachfolge von Stefan Steinhardt und berichtet

direkt an Wim Van Loon, COO North & Central Europe bei der in der Schweiz

börsennotierten und weltweit aktiven SGS.



Die gebürtige Sudafrikanerin hat zuvor in verschiedenen Branchen als Executive

Director für Fortune-500-Unternehmen im Dienstleistungs- und Produktionssektor

in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika gearbeitet. Zuletzt war sie

als Managing Director für das Autovermietungsgeschäft von Hertz in Deutschland

verantwortlich. "Wir freuen uns sehr, dass wir Alida Scholtz als neue

Geschäftsführerin der SGS Gruppe in Deutschland gewinnen konnten. Sie verfügt

über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Business und Operation Management

sowie Finanzen und Kundenservice im internationalen Umfeld," berichtet Wim Van

Loon.







für fast alle Branchen. Unser Wert für die Gesellschaft besteht darin, eine

bessere, sicherere und stärker vernetzte Welt zu ermöglichen. Ich freue mich

sehr darauf, das Führungsteam in Deutschland auf seinem Wachstumsweg zu

begleiten und unser Leistungsangebot durch innovative Produktangebote und

erstklassigen Service weiter zu stärken und auszubauen," erklärt Alida Scholtz.



SGS ist das beim Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren weltweit

führende Unternehmen. 1878 gegründet, setzt die SGS mit Hauptsitz in Genf mit

mehr als 89.000 Mitarbeitern und einem internationalen Netzwerk von über 2.600

Niederlassungen und Laboratorien global anerkannte Maßstäbe für mehr Sicherheit,

Effizienz und Qualität. In Deutschland ist die SGS-Gruppe seit 1920 aktiv und

bundesweit mit rund 4.000 Mitarbeitern an mehr als 50 Standorten präsent. Zu ihr

gehören auch die SGS-TÜV Saar GmbH, das SGS INSTITUT FRESENIUS und die SGS

Analytics. Weitere Informationen sind online unter https://www.sgsgroup.de/ zu

finden.



