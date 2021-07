Tesla – Q2-Zahlen könnten entscheidender Katalysator sein!

Tesla bietet künftig das Full-Self-Driving-Paket (FSD) für 199 US-Dollar im Abo an. Das FSD-System ermöglicht unter anderem das automatische Navigieren des Autos, das Wechseln der Fahrspur und das automatische Einparken. Das vollkommen autonome …

Tesla bietet künftig das Full-Self-Driving-Paket (FSD) für 199 US-Dollar im Abo an. Das FSD-System ermöglicht unter anderem das automatische Navigieren des Autos, das Wechseln der Fahrspur und das automatische Einparken. Das vollkommen autonome Fahren geht damit nicht. Statt einer einmaligen Gebühr von 10.000 US-Dollar setzt Tesla mit diesem Modell auf langfristige Abos und damit höheren Einnahmen. Elon Musk ist bekannt dafür neue Wege zu gehen. Kürzlich beschloss der E-Autobauer, anders als die meisten anderen Autobauer, in den neueren Model 3 und Model Y keine Radarsensoren für das autonome Fahren mehr einbauen zu wollen. Vielmehr wird nun auf die im und außerhalb des Fahrzeugs eingebauten Kameras gesetzt. Musks Ziel ist es, mit einem intelligenten KI-System verstärkt auf Software statt Hardware zu setzen und mittelfristig Kosten für Hardware zu sparen.

Angesichts der Milliardeninvestitionen muss Musk auf die Kostenbremse drücken. Im ersten Quartal war das Ergebnis vor allem getragen vom Verkauf von Emissionsrechten und dem Bitcoin-Handel. Für das laufende Jahr plant Tesla, die Auslieferungen um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Das Ziel scheint ambitioniert. Im zweiten Quartal erreichten die Amerikaner jedoch erneut einen Auslieferungsrekord. Die Produktion in China wird aktuell noch hochgelaufen. Der Start der Produktion in der Gigafactory bei Berlin wird sich zwar etwas verzögern. Es ist jedoch geplant, dass die ersten Tesla-Autos noch dieses Jahr vom Band fahren. Im laufenden Jahr ist Tesla mit 25.737 in 10 europäischen Ländern ausgelieferten Fahrzeugen deutlich hinter VW zurückgefallen. Mit dem Produktionsstart in Europa könnte Tesla dortGas geben. Die Auftragsbücher sind dem Unternehmen zufolge voll. Teslas Bremsklotz ist jedoch die überschaubare Produktpalette. Für 2022 ist ein neues Modell für 25.000 US-Dollar geplant, dass unter anderem dem ID.3 von VW Konkurrenz machen soll.

Kommende Woche veröffentlicht Tesla Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Mit Argusaugen werden die Marktteilnehmer das Zahlenwerk analysieren. Schließlich ist die Bewertung mit einer Marktkapitalisierung, die rund dem 3,5fachen von VW entspricht, ambitioniert. Seit Ende Februar pendelt das Papier zwischen USD 565 und USD 770. Diese hohen Schwankungen bieten interessante Konditionen bei Wertpapieren wie USD Express Aktienanleihe Protect und Discount-Optionsscheinen.

Chart: Tesla

Widerstandsmarken: 700/777,70/900 USD

Unterstützungsmarke: 565,25/622,75 USD

Die Aktie von Tesla bildet seit Ende Februar einen Seitwärtstrend zwischen USD 565 und USD 770. Kurzfristig zeigt sich ein Aufwärtstrend. Allerdings bremst die Widerstandsmarke bei USD 700 die Bullen aktuell immer wieder ein. Solange die Unterstützungsmarke bei USD 622,75 jedoch nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf einen neuen Anlauf auf den Widerstand und im weiteren Verlauf eine Erholung bis USD 770,70. Wird das Level von USD 622,75 hingegen unterschritten, droht ein Rücksetzer bis USD 565,25.

Tesla in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Foto: blog.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 23.11.2020 – 19.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tesla in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Foto: blog.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 20.07.2016– 19.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Autor: Richard Pfadenhauer