Retailmarkt: zu früh zum Aufatmen, aber Aufbruchstimmung schlägt sich in Vermietungsaktivität und Passantenfrequenzen zum Halbjahr nieder (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Die von BNP Paribas Real Estate zur Jahresmitte analysierten einzelhandelsrelevanten Kennziffern unterstreichen: Die Wiedereröffnung der Geschäfte, der beschleunigte Impffortschritt und die niedrigen Inzidenzen senden ein positives Signal für die Zukunft der stationären Einzelhandelslandschaft.



Auch wenn es zu früh ist von einer Kehrtwende zu sprechen und zahlreiche Retailer eher mit der Restrukturierung und Stabilisierung ihres Brands bzw. ihres Filialnetzes als mit umfangreichen Expansionsplänen beschäftigt sind, spiegelt ein Blick auf das Vermietungsgeschehen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres eine gewisse Aufbruchstimmung wider. So ordnet sich das Ergebnis des Flächenumsatzes in deutschen Innenstadtlagen mit fast 220.000 m² zwar gut 24 % unter dem Niveau vor der Corona-Krise aus der ersten Jahreshälfte 2019 ein, das Resultat aus dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum konnte jedoch um 10 % getoppt werden.