Anlegerverlag Ist Powercell im Panikmodus? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 19.07.2021, 13:32 | 41 | 0 | 0 19.07.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Powercell-Aktionäre dürften heute tieftraurig sein. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund vier Prozent an. Die Preise reduzieren sich durch diesen Rücksetzer auf 18,00 EUR. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen? Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Powercell jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können. Das übergeordnete Bild hat sich mit diesem Abschlag deutlich eingetrübt. Da nun eine entscheidende Haltezone unterboten wird. So fällt der Kurs heute auf ein neues Mehrwochentief. Bisher lag dieses Tief bei 18,25 EUR. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor! Antizyklisch handelnde Anleger denken möglicherweise über einen Kauf nach. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Die Bären unter Ihnen können sich dagegen genüsslich die Hände reiben. Fazit: Powercell kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer