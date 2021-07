Deutscher Logistik-Kongress vom 20.-22. Oktober als hybride Veranstaltung / Programm veröffentlicht

Bremen (ots) - Der Deutsche Logistik-Kongress soll in diesem Jahr vom 20.-22.

Oktober als hybrider Kongress stattfinden. Es gibt einen Präsenzteil in Berlin,

daneben werden viele Inhalte digital übertragen. Der Fokus liegt in bewährter

Weise auf Austausch, Wissenstransfer und Diskussion: im Plenum, in den

Fachsequenzen und in der Ausstellung. Netzwerken wird ebenfalls möglich sein,

auf Basis eines eigenen Sicherheits- und Hygienekonzeptes.



Das Hygienekonzept fußt auf behördlichen Vorgaben und berücksichtigt Erfahrungen

und Erkenntnisse, die die BVL und ihre Partner bei anderen Veranstaltungen

gesammelt haben. Außerdem fließt Expertise des Landes Berlin ebenso ein wie die

des Epidemiologen Prof. Brinks von der Universität Witten-Herdecke. Das Konzept

bildet damit stets den Stand der behördlichen Vorgaben ab und wird fortlaufend

aktualisiert.







möglich, und zwar kostenfrei. Hierzu bedarf es einer separaten Anmeldung. Bei

der Realisierung des digitalen Angebotes beschreitet die BVL neue Wege: Einzelne

Programmpunkte werden von Unternehmen gesponsert, die im Gegenzug sowohl

Sichtbarkeit erzielen als auch die Teilnehmerdaten für eine Ansprache nutzen

dürfen.



Das Programm für den Deutschen Logistik-Kongress 2021 steht ab sofort als PDF

zum Download bereit unter http://www.bvl.de/dlk-programm , es wird in den

nächsten Wochen laufend ergänzt.



Das Kongressmotto: Chancen nutzen - Adapt to lead



Inhaltlich steht der Kongress unter dem Motto "Chancen nutzen - Adapt to lead".

Prof. Dr. Thomas Wimmer , Vorstandsvorsitzender der BVL , ist sicher: "Die

Pandemie bedeutet trotz aller Unkenrufe keine Abkehr von globalisierten

Warenströmen. Gleichwohl ändern sich Prozesse und Geschäftsmodelle. Supply Chain

Management und Logistik befinden sich im Aufbruch und in permanenter

Veränderung. Mehr denn je ist in der breiten Öffentlichkeit angekommen, welche

Bedeutung Logistik hat. Selten war der Deutsche Logistik-Kongress relevanter."



Welche Technologien werden die Wertschöpfungsketten beeinflussen? Wie erreichen

wir echte Klimaneutralität? Wie schützen wir uns gegen Cyber-Kriminalität?

Hochkarätige Sprecherinnen und Sprecher werden ihre Expertise vermitteln und

spannende Impulse liefern.



Beim Deutschen Logistik-Kongress sprechen unter anderem:



- Dorothea von Boxberg, Vorstandsvorsitzende,

Vorstand, BVL

- Siegfried Russwurm, Präsident Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI),

Berlin

- Dr. Marianne Janik, Vorsitzende der Geschäftsführung,



