---------------------------------------------------------------------------

Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin Capital hat gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) zum dritten Mal in einem einzigartigen Echttest Kundendepots von bankenunabhängigen Vermögensverwaltern analysiert. Unter www.v-check.de finden Privatanleger schnell, einfach und voll digital einen passenden TOP-Vermögensverwalter für ihr Vermögen. Und das bereits ab einer Einstiegssumme von 25.000 Euro.



München, 19. Juli 2021. 2020 investierten die Deutschen mehr Geld in Aktien, Fonds & Co. als je zuvor. Zugleich zeigte die Marktentwicklung durch das Corona-Auf-und-Ab, wie wichtig eigene Erfahrung oder gute Beratung gerade in schwierigen Börsenphasen ist. Das Wirtschaftsmagazin CAPITAL ( www.capital.de) hat daher zum dritten Mal mit wissenschaftlicher Unterstützung die TOP-Vermögensverwalter Deutschlands ermittelt. Insgesamt 107 bankenunabhängige Finanzexperten stellten sich mit ihren Leistungen aus dem Jahr 2020 der Untersuchung. Auf der Informations- und Vergleichsplattform www.v-check.de finden Anleger 19 der ausgezeichneten Vermögensverwalter mit über digitalen 50 Strategieportfolios. Einfach, schnell und sicher können Privatanleger so die Erfahrung unabhängiger Wertpapierspezialisten nutzen und für ihre Anlageziele auch in schwierigen Börsenzeiten arbeiten lassen. Und wer zunächst die Finanzprofis bei ihrer Arbeit nur beobachten will, der kann die sogenannte Watchlist-Funktion kostenlos nutzen.



TOP-Vermögensverwalter finden sich in ganz Deutschland

Die Höchstnote im Capital-Test in der Gesamtbewertung mit fünf Sternen erzielten unter anderem die Vermögensverwaltungen BV&P Vermögen in Kempten und Portfolio Concept Vermögensmanagement in Köln sowie Röcker & Walz Vermögensverwaltung in Stuttgart.



"Wer den persönlichen Kontakt vorzieht, der findet auf V-CHECK in der Vermögensverwaltersuche 40 der von Capital ausgezeichneten Vermögensverwaltungen", so Corinna Geser, Geschäftsführerin der V-CHECK GmbH. Diese können direkt für ein persönliches Gespräch unverbindlich kontaktiert werden. Darüber hinaus gibt es für Privatanleger unter http://www.v-check.de/content/anleger-sprechstunde und http://www.v-check.de/content/web-seminar-termine mit einer monatlichen Anlegersprechstunde und Web-Seminaren ein weitreichendes Informations- und Gesprächsangebot, um Vermögensverwalter und ihre Arbeit kennenzulernen.