Delignit profitiert vom Boom bei Reisemobilen

Die Corona-Pandemie hat für einen Boom bei Reisemobilen gesorgt, der auch bei Zulieferern der Branche wie Delignit ankommt. Der Holzverarbeiter baut daher seine Kapazitäten zur Fertigung von Interieur-Ausstattungskomponenten für Reisemobile weiter aus. Hintergrund sei die Mengenerhöhung durch einen führenden deutschen Automobilkonzern, so Delignit am Montag in einer Mitteilung.Zu dem Großauftrag gibt es Details: „Durch ...