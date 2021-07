Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Austrian Post Targets 2021 EBIT Improvement of At least 20% vs Last Year (PLX AI) – Austrian Post half year EBIT EUR 103 million.H1 revenue EUR 1,260 millionOngoing high parcel volumes in H1, continued decline in letter mail