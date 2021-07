Wellpappe oder Mehrweg? So bewerten Verbraucher Verpackungslösungen im Versandhandel / Besonders umweltbewusste Konsumenten stehen Mehrweg skeptisch gegenüber

Darmstadt (ots) - Versandverpackungen aus Wellpappe sind bei Konsumenten die

Favoriten, während Mehrwegangebote im E-Commerce mittelfristig eine Nische

bleiben werden. Zu dieser Einschätzung gelangt das IFH Köln in einer aktuellen

Studie im Auftrag des Verbandes der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW).

Insbesondere Verbraucher mit ausgeprägtem Umweltbewusstsein zeigten sich nicht

überzeugt von Mehrwegkonzepten.



Der IFH-Umfrage zufolge empfinden 91 Prozent der Teilnehmer Verpackungen aus

Pappe, Wellpappe oder Karton gegenüber Plastikverpackungen als natürlicher. 89

Prozent gaben an, dass sie recyclebare Produktverpackungen bevorzugen. Auf die

Frage, welche Verpackungslösung sie bei einer Onlinebestellung wählen würden,

nannten 55 Prozent der Konsumenten Wellpappe und lediglich 22 Prozent Mehrweg.

Auch bei auf Umweltaspekte fokussierten Fragestellungen konnten

Mehrwegverpackungen mehrheitlich nicht überzeugen: Lediglich 19 Prozent meinen,

dass Mehrweg die nachhaltigere Lösung sei, wohingegen 48 Prozent Wellpappe hier

im Vorteil sehen. 40 Prozent bescheinigten Wellpappenverpackungen, aus einem

umweltverträglichen Material zu bestehen; nur 26 Prozent bestätigten dies für

Mehrwegverpackungen. Insbesondere in der Frage der problemlosen Entsorgung

konnten sich Lösungen aus Wellpappe (58 Prozent) gegenüber Mehrweg (16 Prozent)

durchsetzen. "Die Ergebnisse bestätigen für uns die hohe Akzeptanz, die

Wellpappenverpackungen in der Bevölkerung genießen", erklärt VDW-Geschäftsführer

Dr. Oliver Wolfrum. "In den Antworten zeigt sich Wertschätzung der Verbraucher

für die natürliche Rohstoffbasis des Materials und starker Rückhalt für einen

gut funktionierenden Recyclingkreislauf, zu dem wir alle mit kleinstem Aufwand

beitragen können. Hier gehen Nachhaltigkeitswunsch und Convenience-Bedürfnis

also eine gelungene Verbindung ein."







Fragen auch in drei Nachhaltigkeitstypen ein: die Umweltbewussten (35 Prozent

der Befragten), die beim Einkauf auf Nachhaltigkeit achten und dafür auch mehr

ausgeben; die Pragmatiker (neun Prozent), die keine oder kaum

Zahlungsbereitschaft für nachhaltigere Produkte an den Tag legen sowie Befragte

mit einem mittleren Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen (56 Prozent).

"Besonders interessant fanden wir die Gruppe der Umweltbewussten", betont

Wolfrum. "Dieser Personenkreis setzt sich aktiv mit ökologischen Fragen

auseinander und ist im Schnitt jünger - die Präferenzen dieser Befragten

verstehen wir daher auch als zukunftsweisendes Signal." Gerade diese

vergleichsweise gut informierte Gruppe, die sich auch zusätzlicher Transportwege

und aufwändiger Reinigungsprozesse bei Mehrwegverpackungen bewusst sei, habe

Wellpappe positiver bewertet als der Rest der Befragten und stehe Mehrweg

skeptischer gegenüber, so Wolfrum. Insgesamt bewerteten 55 Prozent der

Umweltbewussten das Konzept von Mehrwegverpackungen nur als mittelmäßig oder

sogar schlecht.



Über die Studie:



Für die Studie "Wellpappe vs. Mehrweg. Akzeptanz von Verpackungslösungen im

Versandhandel" befragte das IFH Köln im April 2021 rund 1.000 Konsumenten

repräsentativ via Online-Access-Panel bezüglich ihrer Einstellungen zu

Versandhandelsverpackungen. Der Ergebnisbericht steht auf der Website des VDW

als Download (https://www.wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ifh-stud

ie-versandhandelsverpackungen.html) bereit.



Pressekontakt:



Sabine Egidius

PR-/Marketing-Managerin

Verband der Wellpappen-Industrie e. V.

Tel.: +49 (0) 30 700 140 434

Email: mailto:egidius@vdw-da.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71327/4972186

OTS: Verband der Wellpappen-Industrie e. V.





