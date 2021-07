BioNTech übernimmt Kites Neoantigen-TCR-Zelltherapie-Plattform sowie Produktionsstätte im amerikanischen Gaithersburg

Übernahme stärkt BioNTechs Zelltherapie-Pipeline durch Beschleunigung des Forschungs- und Entwicklungsprogramms für individualisierte Neoantigen-TCR-Zelltherapien für solide Tumore sowie den Ausbau der Zell-Therapie-Produktion in Nordamerika

Kite legt den Fokus weiterhin auf die schnelle Weiterentwicklung ihrer aktuellen CAR-T-Zelltherapien, um mehr Patienten zu erreichen und das therapeutische Potenzial der Zelltherapie weiter zu optimieren

Abschluss der Transaktion bis Ende Juli 2021 erwartet

MAINZ, Deutschland & Santa Monica, USA 19. Juni 2021 – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech”) und Kite , ein Unternehmen der Gilead-Gruppe, (Nasdaq: GILD, „Kite“) gaben heute bekannt, dass beide Unternehmen einen Vertrag zur Übernahme von Kites Neoantigen T-Zell-Rezeptor (TCR) Entwicklungsplattform für solide Tumore sowie der Produktionsstätte für klinische Produktkandidaten im US-amerikanischen Gaithersburg geschlossen haben. Die Produktionsstätte wird die Herstellungskapazitäten für klinische Studien in den Vereinigten Staaten unterstützen und BioNTechs bestehende Produktionskapazitäten für Zelltherapien am Standort Idar-Oberstein in Deutschland ergänzen. Der Standort wird die Entwicklung von BioNTechs wachsender Pipeline an neuen Zelltherapien unterstützen, darunter auch verschiedene Krebsproduktkandidaten. Dazu zählen die auf BioNTechs CARVac (CAR-T Cell amplifying mRNA vaccine)- und NEOSTIM-Plattformen basierenden Produktkandidaten sowie die Entwicklung des von Kite übernommenen individualisierten Neoantigen-TCR-Programms.

„Die Entwicklung von individualisierten Krebstherapien ist das Herzstück von BioNTech. Die Übernahme der Produktionsstätte sowie der individualisierten TCR Plattform von Kite ermöglicht es uns, die klinische Entwicklung unserer Zelltherapien in den USA zu beschleunigen und die Entwicklung individualisierter Zelltherapien weiter federführend voranzutreiben”, sagte Prof. Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech. “Die Übernahme stärkt unsere Präsenz in den Vereinigten Staaten. Sie baut auf der erfolgreichen Integration der adoptiven T-Zell- sowie Neoantigen-TCR-Therapien auf, die Teil unserer Akquisition von Neon Therapeutics im vergangenen Jahr waren.”