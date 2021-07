Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Accentro Real Estate Zukäufe in NRW Accentro Real Estate meldet den Zukauf von Immobilien in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen aus Berlin erwirbt nach eigenen Angaben 150 Wohnungen mit einer Fläche von insgesamt 9.525 Quadratmetern an Standorten in den Städten Duisburg, Essen, …