NEW YORK (dpa-AFX) - Inflations- und Corona-Sorgen werden den US-Börsen am Montag erneut wohl kräftige Verluste einbrocken. Die Stimmung der Anleger habe sich angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in zahlreichen Ländern der Welt eingetrübt, erklärte ein Marktbeobachter. Zudem seien sie verunsichert, was den Einfluss der Teuerung auf die Wirtschaftsaussichten angehe. Dies sei bereits an den Aktienmärkten in Asien spürbar gewesen und habe auch die europäischen Börsen erfasst.

Rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn an der Wall Street taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 1,5 Prozent im Minus auf 34 165 Punkte. Das im Mai erreichte Rekordhoch bei knapp 35 092 Punkten rückt damit aktuell wieder etwas deutlicher in die Ferne. An der technologielastigen Nasdaq-Börse zeichnet sich ebenfalls ein schwacher Start ab. IG taxierte den Nasdaq-100-Index mit 1,1 Prozent im Minus auf 14 525 Zähler. Der Auswahlindex hatte erst in der vergangenen Woche zum letzten Mal einen Rekordstand erreicht.