Mit diesem Abschlag hat sich die Technik nun massiv verschlechtert. Da heute ein weiteres Sicherheitsnetz durchtrennt wird. So fällt das Wertpapier heute auf den stiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher lag das Tief bei 18,25 EUR und wurde am 18,25X erreicht. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage lässt sich auf 26,88 EUR errechnen. Es gelten für Powercell demnach langfristige Abwärtstrends. Da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie liegt, sind die Trends im kürzeren Zeitfenster negativ.

Fazit: Powercell kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.