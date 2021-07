Ausgezeichnete Kurz-Bewerbung bei Netto (FOTO)

Stavenhagen (ots) - Kein Anschreiben, keinen Lebenslauf, dafür eine Bewerbung in

nur 60 Sekunden - mit dieser innovativen Idee konnte Netto bei gleich zwei

Wettbewerben punkten. Beim German Brand Award wurde die Kampagne als Winner in

der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation ausgezeichnet. Silber

erreichte sie außerdem beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation.



Die preisgekrönte Idee der Kampagne: Gerade junge Bewerbende haben keine Lust

auf eine typische Bewerbung mit gestellten Bewerbungsfotos und Anschreiben

voller Floskeln, ohne persönlichen Bezug. Die Ausbildungskampagne bietet

deswegen eine revolutionär einfache Online-Bewerbung:







- wenige Infos

- keine Uploads

- sofort und überall auf karriere.netto.de



Es werden nur der gewünschten Arbeitsort, zwei Schulnoten sowie

Kontaktinformationen von den Bewerbenden abgefragt - fertig.



Und dass diese Idee funktioniert, zeigen die deutlich gestiegenen

Bewerbungszahlen in diesem Jahr. Einige Plätze sind jedoch noch zu besetzen, vor

allem in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind noch Ausbildungsstellen für

dieses Ausbildungsjahr zu vergeben. Wie eine einfache und schnelle Bewerbung

geht, wissen die Jugendlichen ja jetzt.



Erdacht und umgesetzt wurde die Recruiting Kampagne von der Dresdner Agentur

Junges Herz.



Mehr unter karriere.netto.de.



