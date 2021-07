Essen (ots) -



- Andrea Glock, Simone Kasik, Christoph Rüth, Bianca Pohlmann und Jochen

Beckmann bilden neues Führungsteam

- Andreas Schoo, Michael Wüller und Michael Geringer verlassen das Unternehmen

- Agilität, Unternehmertum und Innovationskraft: Innerhalb der kommenden zwei

Jahre wird Spartenstruktur mit schlanker Holding aufgebaut



Die österreichischen Kartellbehörden haben am 16. Juli 2021 den Kauf sämtlicher

Anteile der FUNKE Mediengruppe durch die Familie Grotkamp - Petra Grotkamp,

Julia Becker, Nora Marx und Niklas Wilcke - genehmigt. Die FUNKE Mediengruppe

beginnt nun mit einer umfassenden Neuausrichtung.





Julia Becker, Vorsitzende des Aufsichtsrats: "Wir wollen den Wert desunabhängigen Journalismus erhalten - ja stärken. Unsere Mutter hat deshalb vorneun Jahren mit ihrem mutigen Schritt der Übernahme der Brost-Anteile unseremMedienhaus unternehmerische Handlungsfähigkeit ermöglicht. Indem wir nun alleAnteile in unsere Familie holen, erhalten wir endlich die unternehmerischeFührung, die wir so dringend benötigen, um die FUNKE Mediengruppe zukunftsfähigaufzustellen. Wir wollen und dürfen keine Zeit verlieren und beginnen umgehendmit der Umsetzung eines Plans, den wir in den vergangenen Monaten mit Hilfezahlreicher Experten ausgearbeitet haben."Innerhalb der kommenden zwei Jahre wird in einem mehrstufigen Prozess eineSpartenstruktur mit schlanker Holding aufgebaut. Vorgesehen sind die dreiSparten Regionalmedien, Zeitschriften und Digitales. Hinzu kommt ein Center ofExcellence: Hier befinden sich die Zentralbereiche - zum Beispiel IT und diekaufmännischen Abteilungen -, die Support-Funktionen - zum Beispiel HR undRecht. Im Center of Excellence sollen zudem künftig ganz wesentlich neueGeschäftsideen, wie zum Beispiel datengetriebene Geschäftsmodelle, für diegesamte Gruppe entwickelt werden. Die Sparten und das Center of Excellencesollen jeweils unternehmerisch weitgehend unabhängig und für Partnerschaften mitanderen Medienhäusern anschlussfähig sein. In der schlanken Holding wird künftigein zentrales, nicht-operatives Portfoliomanagement sitzen, das die Sparten unddas Center of Excellence steuert."Mit dieser neuen Organisation können wir endlich die Potentiale heben, die sichaus unserem einzigartigen Produktportfolio - Regionalmedien, Zeitschriften undDigitales - ergeben", sagt Niklas Wilcke. "Wir werden in den Sparten und imCenter of Excellence einen enormen unternehmerischen Drive bekommen. Undgleichzeitig können wir nun einfacher die so wichtige Zusammenarbeit mit anderenMedienhäusern realisieren."