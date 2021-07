Frankfurt/Main (ots) - Die von BNP Paribas Real Estate zur Jahresmitte

analysierten einzelhandelsrelevanten Kennziffern unterstreichen: Die

Wiedereröffnung der Geschäfte, der beschleunigte Impffortschritt und die

niedrigen Inzidenzen senden ein positives Signal für die Zukunft der stationären

Einzelhandelslandschaft.



Auch wenn es zu früh ist von einer Kehrtwende zu sprechen und zahlreiche

Retailer eher mit der Restrukturierung und Stabilisierung ihres Brands bzw.

ihres Filialnetzes als mit umfangreichen Expansionsplänen beschäftigt sind,

spiegelt ein Blick auf das Vermietungsgeschehen in den ersten sechs Monaten des

laufenden Jahres eine gewisse Aufbruchstimmung wider. So ordnet sich das

Ergebnis des Flächenumsatzes in deutschen Innenstadtlagen mit fast 220.000 m²

zwar gut 24 % unter dem Niveau vor der Corona-Krise aus der ersten Jahreshälfte

2019 ein, das Resultat aus dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum konnte jedoch um

10 % getoppt werden.







