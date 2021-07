EPI Health und MC2 Therapeutics geben die US-Einführung der Wynzora®-Creme gegen Plaque-Psoriasis (Calcipotrien und Betamethasondipropionat w/w 0,005 %/0,064 %) bekannt

Charleston, South Carolina, und Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Jetzt

verfügbar: Wynzora®-Creme (Calcipotrien und Betamethasondipropionat, w/w 0,005

%/0,064 %) zur einmal täglichen topischen Behandlung von Plaque-Psoriasis bei

Erwachsenen ab 18 Jahren unter Anwendung der PAD(TM)-Technologie eingeführt.



- Wynzora ist die erste und einzige Creme auf Wasserbasis, die die

PAD(TM)-Technologie verwendet, um die Behandlung von Plaque-Psoriasis zu

optimieren (Ref. USPI)

- Bei 95 % der Psoriasis-Patienten im Erwachsenenalter in den USA wird eine

topische Therapie als Mittel der ersten Wahl verwendet1

- Auf einer 50-Punkte-Skala in Bezug auf den Behandlungskomfort bewerteten die

Patienten Wynzora mit 84 % für die einfache Anwendung, die nicht fettende

Anwendung und die minimale Störung der täglichen Routine





Die Wynzora®-Creme ist ab 19. Juli 2021 in den USA im Handel erhältlich.EPI Health und MC2 Therapeutics, haben heute die kommerzielle Verfügbarkeit derWynzora®-Creme (Calcipotrien und Betamethasondipropionat, w/w 0,005 %/0,064 %)zur topischen Behandlung von Plaque-Psoriasis (Schuppenflechte) bei Erwachsenenab 18 Jahren in den USA bekannt gegeben."Calcipotrien und Betamethasondipropionat sind etablierte Moleküle zurBehandlung der Schuppenflechte mit nachgewiesener Wirksamkeit, Sicherheit undVerträglichkeit. Bisher konnten sie nicht zu einer wässrigen Creme kombiniertwerden, die weniger fettig und benutzerfreundlicher ist als andereFormulierungen." - John Koo MD, Professor für Dermatologie am Medical Center derUniversity of California in San Francisco und Co-Direktor desPsoriasis-Behandlungszentrums, der Phototherapie-Einheit und der Klinik fürPsychodermatologie an der UCSF. Facharzt für Dermatologie und Psychiatrie."Die Erweiterung unseres Portfolios zur Lösung einiger der Probleme, mit denenfast 8 Millionen Schuppenflechte-Patienten2 in den USA konfrontiert sind, stehtin Einklang mit unserem Ziel, der Dermatologie als Branchenführer sichere,nützliche und wirksame Medikamente wie Wynzora® anzubieten" , erklärte JohnDonofrio, Präsident von EPI Health."Die Entwicklung und das einzigartige Design von Wynzora® zielten darauf ab,Wirksamkeit, Sicherheit und Komfort in einem einzigen topischen Produkt zubieten", so Jesper J. Lange, CEO von MC2 Therapeutics, und erklärt weiter:"Unsere Zusammenarbeit mit EPI Health bei der Vorbereitung der Markteinführungwar ausgezeichnet und wir freuen uns, dass Wynzora® den Patienten jetzt zurVerfügung steht."Informationen zur chronischen SchuppenflechteDie Schuppenflechte (Psoriasis) ist eine häufige, chronische, nichtübertragbare