Der übergeordnete Aufwärtstrend in der Versicherungsbranche hält bereits seit 2011 an und brachte Kursgewinne an 1.360 Punkte hervor. Das letzte markante Hoch wurde erst vor wenigen Wochen an den Höchstständen aus Anfang 2020 markiert, wo das Barometer zur Unterseite abgeprallt ist. Mit dem nun aufkommenden Verkaufsdruck gab es Abschläge zurück auf den 50-Wochen-Durchschnitt bei 1.233 Punkten. Zunehmende Sorge bereitet jedoch das potenzielle Doppelhoch im Bereich von 1.360 Punkten, das noch zu einer ausgeprägten Korrektur führen könnte. Besonders kurzfristig orientierte Anleger dürften von den zunehmenden Schwankungen profitieren.

Achtungszeichen nehmen zu

Unterhalb des 50-Wochen-Durchschnitts bei 1.233 Punkten dürften demnach weitere Abschläge auf 1.200 Punkte beim DAX-Versicherungen bevorstehen. Aber erst darunter wird ein Rücklauf in den Bereich des EMA 200 um 1.077 Punkten wahrscheinlich und würde sich für ein kurzfristiges Short-Engagement anbieten. Übergeordnet könnte es sogar zu einem Test des langfristigen Aufwärtstrendkanals um 1.000 Punkten kommen. Um die Chance auf einen Gipfelsturm zu erhalten, müsste das Barometer mindestens über 1.296 Punkte zulegen. In diesem Szenario wären anschließend Zugewinne an 1.361 Punkte vorstellbar, ein nachhaltiger Ausbruch per Wochenschlusskurs könnte sogar Kurspotenzial an 1.502 Punkte freisetzen.