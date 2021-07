Innenminister Nun 47 Todesopfer nach Flutkatastrophe in NRW Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.07.2021, 16:10 | 23 | 0 | 0 19.07.2021, 16:10 | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der bekannten Todesopfer am Montag um einen Menschen auf 47 gestiegen. Wie Innenminister Herbert Reul (CDU) ergänzte, könne man noch immer nicht ausschließen, noch weitere Opfer zu entdecken./aus/DP/nas



