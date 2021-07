DGAP-Ad-hoc: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh hebt Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 an, Ausblick für EBIT-Marge bestätigt



19.07.2021 / 16:15 CET/CEST

Vossloh geht für das laufende Geschäftsjahr von höheren Umsätzen aus als bisher angenommen. Aus heutiger Sicht rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 900 Mio.€ und 950 Mio.€, die bisherige Erwartung lag in einem Korridor zwischen 850 Mio.€ und 925 Mio.€. Verbesserungen zeichnen sich insbesondere im Geschäftsfeld Fastening Systems sowie im Geschäftsbereich Customized Modules ab. Mit Blick auf die Profitabilität erwartet Vossloh für das Geschäftsjahr 2021 weiterhin eine EBITDA-Marge von 13 % bis 14 % beziehungsweise eine EBIT-Marge von 7 % bis 8 %. Die Bestätigung des Profitabilitätsausblicks erfolgt trotz erwarteter signifikanter Belastungen infolge deutlich gestiegener Materialpreise, die insbesondere im zweiten Halbjahr 2021 das Ergebnis von Vossloh belasten werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies insgesamt einen deutlichen Anstieg in der operativen Profitabilität.