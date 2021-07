PNE verkauft zwei Windpark-Projekte an die CEE Group. Die Projekte befinden sich in Frankreich und Thüringen und bestehen aus insgesamt sieben Windenergie-Anlagen mit einer Nennleistung von 18,7 Megawatt. Während die Windenergie-Anlage in Thüringen bereits in Betrieb ist, werden die sechs Anlagen in Frankreich derzeit gebaut und sollen im November des kommenden Jahres in Betrieb gehen.Zu den finanziellen Vereinbarungen nennt PNE ...