IDEMIA beruft Dominique Cerutti zum Board-Mitglied der Gruppe

Dominique Cerutti verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Forschung und Entwicklung und Ingenieurwesen. Er war CEO mehrerer führender Technologieunternehmen und seine Erfahrung im Wachstum internationaler Konzerne wird sehr wichtig für die strategische Vision von IDEMIA sein.

„Dominique ist eine sehr erfahrene Führungskraft, die ihre Fähigkeit bei der Transformation und dem Ausbau großer internationaler Technologieunternehmen unter Beweis gestellt hat. Er wird eine Schlüsselrolle für die Zukunft der Gruppe spielen“, sagte Pierre Barrial, President und CEO der IDEMIA-Gruppe.

„Wir freuen uns, Dominique Cerutti im Board von IDEMIA zu begrüßen. Dominique ist mit seiner mehr als 35-jährigen Erfahrung unbestritten ein Experte für Sicherheit und Technologie und eine hervorragende Ergänzung des Vorstands von IDEMIA“, so Yann Delabrière, Chairman of the Board.

„Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, zu einem so spannenden Zeitpunkt in der Entwicklung bei IDEMIA einzusteigen, einem führendem Unternehmen für Augmented Identity. Ich freue mich darauf, strategische Orientierung zu bieten und zur Sicherheit der Welt beizutragen“, meinte Dominique Cerutti.

HINWEIS FÜR REDAKTIONEN - Biografie von Dominique Cerutti

Dominique Cerutti war ab Juni 2015 fünf Jahre lang Chief Executive Officer der Altran-Gruppe. Von Juni 2015 bis April 2020 war er überdies Chairman des Board von Altran, bis das Unternehmen von Capgemini übernommen wurde. Unter seiner Führung wurde Altran zum unbestrittenen Weltmarktführer bei Serviceleistungen für Engineering sowie Forschung und Entwicklung und steigerte die Anzahl der Ingenieure weltweit von 20.000 auf mehr als 50.000 bei einem Umsatz von bis zu 3,2 Mrd. Euro. Durch die Anpassung der Organisation, Förderung neuer Geschäftsmodelle und als Motor für wichtige Akquisitionen hat er das Unternehmen umfassend transformiert, sodass Altran in der Lage war, dem Wettbewerb voraus zu sein, den Markt voranzubringen und die weltweite F&E-Industrie neu zu gestalten. Als starker Befürworter der Übernahme durch Capgemini hat er Hand in Hand mit der Gruppe gearbeitet, damit die Integration gelingt. Ende 2020 legte er sein Amt nieder.