AD-HOC-MITTEILUNG



Petro Welt Technologies AG - Personalveränderungen im Vorstand Denis Stankevich wurde vom Aufsichtsrat zum neuen Vorsitzenden des Vorstands (CEO) der Gesellschaft berufen.



Wien, 19. Juli 2021

Der bisherige Vorstandsvorsitzende der Petro Welt Technologies AG, Yury Semenov, hat sein Amt mit Wirkung zum heutigen Tag zur Verfügung gestellt und ist mit heutigem Tag aus dem Vorstand der PeWeTe AG ausgeschieden. An Stelle von Yury Semenov hat der Aufsichtsrat Denis Stankevich mit sofortiger Wirkung in den Vorstand der Gesellschaft berufen und zu dessen neuem Vorsitzendem bestellt. Denis Stankevich verfügt über langjährige Erfahrung und ausgezeichnete Kenntnisse im russischen sowie internationalen Öl- und Gasgeschäft. Er war in führender Position für ein großes börsennotiertes Unternehmen der Mineralölindustrie tätig, dort zuletzt als Vice President for Economics and Finance.



Über die Petro Welt Technologies AG

Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden und erstmals etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.



