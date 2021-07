DAX – der nächste Corona-Schock

Was ein Wochenauftakt an den Märkten. Der DAX kippt unter 15.100 Punkte, ebenso schwach notieren Dow Jones und S&P 500 in den USA. Wir waren in den vergangenen Wochen zunehmend defensiv und haben entsprechende Absicherungen in unseren Depots eingebaut. In unserem Markenwertportfolio lag die p.a. Rendite zuletzt über 40 Prozent. Dementsprechend haben wir die Sicherungen angezogen. Denn die Warnsignale nahmen zuletzt zu. Das große Thema sind nun Wachstumssorgen und Zinsen. Denn anders als im Frühjahr kippt die Rendite der US-Staatsanleihen nach unten. Wir besprechen das Thema ausführlich für unsere Abonnenten. Denn die US-Märkte waren zuletzt “priced to perfection…”, auch mit Blick auf die anlaufende Quartalssaison. Dementsprechend bleiben wir kontrolliert-offensiv und werden in den kommenden Tagen peu a peu unsere Positionierung einbauen.