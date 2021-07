Partystimmung bei Moderna-Aktionären. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sieben Prozent vorzeigen. Damit müssen für eine Wertpapier nun 254,30 EUR hingeblättert werden. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Dieser Anstieg auf Moderna sorgt für ordentlich Entspannung. Dann damit kostet Moderna damit so viel wie noch in diesem Monat. Immerhin markiert der Titel ein neues 4-Wochen-Hoch. Bisher lag dieses Top bei 244,15 EUR. Bei Moderna geht es jetzt also besonders hoch her!

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Bei 139,65 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

Fazit: Diese Moderna-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.