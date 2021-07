Everbridge wurde ausgewählt, um das landesweite Krisenwarnsystem in Estland, „der fortschrittlichsten digitalen Gesellschaft der Welt", zu betreiben

Everbridge , Inc. (NASDAQ: EVBG), der weltweit führende Anbieter von CEM-Lösungen (Critical Event Management) , gab heute bekannt, dass sich Estland für die landesweite Implementierung der Public Warning -Lösung des Unternehmens entschieden hat, um seine Einwohner und Besucher im Krisenfall sicher und informiert zu halten. Estland hat 1,3 Millionen Einwohner und ist jedes Jahr ein beliebtes Ziel für 3,2 Millionen Touristen. Laut dem Wired Fachmagazin ist Estland „die fortschrittlichste digitale Gesellschaft der Welt“. Estonia hat ein effizientes, sicheres und transparentes Ökosystem aufgebaut, in dem 99 % der Behördendienste online sind, einschließlich zahlreicher digitaler Lösungen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie .

Estland will Everbridge mit dem Betrieb seines Bevölkerungswarnsystems betrauen und dabei die End-to-End-Lösung für öffentliche Warnmeldungen der nächsten Generation von Everbridge nutzen. Diese Lösung bietet eine einzigartige mehrkanalige Frontend-Konsole mit der Möglichkeit, eine Kombination aus Cell Broadcast- und standortbasierten SMS-Warnungen für die landesweite Alarmierung zu übertragen. Estland wird standortbezogene SMS-Kanäle nutzen, um sicherzustellen, dass das Land die Anforderungen von Artikel 110 des Europäischen Kodex für elektronische Kommunikation erfüllt, der die Einführung eines umfassenden öffentlichen Warnsystems vorsieht.

„Es ist unerlässlich, dass wir über verschiedene stabile und zuverlässige Mittel und Wege verfügen, um die Öffentlichkeit vor Bedrohungen wie Unwettern, Waldbränden und viralen Pandemien zu warnen“, so Sven Heil, CEO von RIKS, einer Stiftung innerhalb des estnischen Ministeriums für Wirtschaft und Kommunikation. „Everbridge erfüllte alle unsere strengen Anforderungen an ein öffentliches Warnsystem und lieferte eine Lösung, die einfach zu bedienen, sicher und umfassend ist. Besonders wichtig war, dass Everbridge die Einhaltung unseres engen Zeitrahmens für die Lieferung garantieren konnte. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem System in der Lage sind, die Sicherheit in unseren Gemeinden zu verbessern.“

„Angesichts des Rufs, den Estland als weltweit führendes Land im Bereich der digitalen Transformation genießt, ist es für uns eine Ehre, das landesweite öffentliche Warnsystem zu betreiben“, sagte Valerie Risk, Vice President of Public Warning Solutions von Everbridge. „Everbridge unterstützt mittlerweile mehr europäische Länder als jeder andere Anbieter und kann auf jahrzehntelange Erfahrung mit Notfallwarnungen zurückgreifen, um Regierungen ein zuverlässiges, sicheres und auf Geo-Targeting basierendes Mittel zum Schutz ihrer Bürger zur Verfügung zu stellen. Wir gratulieren Estland zu seinem bahnbrechenden Ansatz, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten.“

Die Implementierung des Notfallwarnsystems in Estland verbessert die Marktposition von Everbridge als weltweit führenden Anbieter von bevölkerungsweiten Kriseninformationsystemen, die von über 1.500 Gemeinden, Landkreisen, Städten, Bundesstaaten und Ländern in allen wichtigen Regionen der Welt, darunter Europa, Asien, Ozeanien, Nahost, Afrika und Amerika, genutzt werden. Everbridge betreibt mehr landesweite Implementierungen als jeder andere Anbieter und unterstützt staatliche Warnsysteme zahlreicher Hochtechnologieländer wie Schweden, Norwegen, Island, Griechenland, die Niederlande, Großbritannien, Singapur, Neuseeland, Australien, Peru, zahlreiche Länder im Nahen Osten und Afrika; ganze Bundesstaaten einschließlich Kalifornien, New York, Andhra Pradesh, Kerala, Florida, Odisha, Connecticut, Vermont, Massachusetts, Washington, D.C. und die US-amerikanischen Virgin Islands; Bezirke in 49 der 50 US-Bundesstaaten und in allen kanadischen Provinzen, viele der größten Metropolen der Welt sowie zur Unterstützung der bevölkerungsreichsten Stämme der amerikanischen Ureinwohner und der First Nations und der indigenen Bevölkerung rund um den Globus. Zudem betreibt Everbridge das Frontend des IPAWS-Gateways (Integrated Public Alert & Warning System) für die US-Regierung, um deren eigene Kommunikationskanäle für die Übermittlung von Notfall- und Regierungswarnmeldungen in den USA zu ergänzen.

Everbridge ist eine Partnerschaft mit dem in Estland ansässigen Unternehmen Levira eingegangen, um sich den Auftrag zu sichern. Der lokale Digitaldienstleister Levira mit Hauptsitz in der Hauptstadt Tallin ist der wichtigste Fernseh- und Radionetzbetreiber in Estland und besitzt eines der größten Rechenzentren des Landes.

Die Plattform von Everbridge, die Cell Broadcast-, standortbasierte SMS-, adressbasierte und gruppenbasierte Multi-Channel-Alarmierungstechnologien kombiniert, bietet kritische Ereignismanagementfunktionen für ein breites Spektrum von Bedrohungen, einschließlich Naturkatastrophen, Terrorismus, Cyberattacken und anderen Sicherheitsereignissen. So erhielten zum Beispiel die Bürger Norwegens während des Ausbruchs von COVID-19 wichtige landesweite Mitteilungen. Die norwegische Gesundheitsbehörde nutzte die Everbridge Public Warning-Plattform, um erfolgreich mit fast fünfeinhalb Millionen Mobiltelefonen in Norwegen zu kommunizieren. Die Gesundheitsbehörde informierte auch alle nicht-norwegischen Telefone im Land auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch und Russisch über wichtige Anweisungen für ausländische Staatsangehörige.

Das neue Public Warning Center erfüllt und übertrifft die Anforderungen jeder Regierungsbehörde, die eine fortschrittliche Kriseninformationslösung zum Schutz ihrer Bürger und Besucher benötigt, und reicht von EU-Richtlinien-konformen Systemen bis hin zu anspruchsvolleren hybriden und mehrkanaligen Alarm- und Informationsplattformen. Zudem hat das Unternehmen vor kurzem ein neues Patent für seine bahnbrechenden Technologien zur Unterstützung von End-to-End-Multimedia-Kriseninformationsfunktionen bekannt gegeben. Das Patent – eines von insgesamt mehr als 160 Patenten der branchenführenden Everbridge-Suite an Kriseninformationslösungen – unterstreicht den Bedarf im Bereich der Übermittlung von Warnmeldungen über eine Kombination aus 5G, Cell Broadcast und Multimedia. Everbridge bleibt Marktführer bei 5G-Integrationen für öffentliche Kriseninformationssysteme.

Everbridge Public Warning nutzt die existierende Telekommunikationsinfrastruktur, ohne dass dazu ein Opt-in erforderlich ist, und erreicht alle Personen innerhalb eines geografischen Gebiets, um die Katastrophenrisiken zu mindern, die Kommunikation von Ersthelfern zu erleichtern und die Effektivität der Kriseninformationen für nachfolgende Maßnahmen zu analysieren. Die Plattform ist vollständig konform mit den Datenschutzbestimmungen, einschließlich DGSVO, und ermöglicht den Sicherheitsbehörden, innerhalb weniger Sekunden eine Warnmeldung an jedes Gerät zu senden, ohne persönliche Daten wie Namen oder Telefonnummern weiterzugeben.

Everbridge hat auf seinen jüngsten globalen Road to Recovery-Leadership-Symposien einige der weltweit führenden Experten für Kriseninformationstechnologien eingeladen. Das Thema der Best Practices bei bevölkerungsweiten Warnmeldungen wurde in Sessions, unter anderen mit den US-amerikanischen Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush, der ehemaligen US-Außenministerin Dr. Madeleine K. Albright, dem Gründer der Virgin Group, Sir Richard Branson, Vertretern der EENA (European Emergency Number Association) sowie Regierungsvertretern, Bürgermeistern und Krisenmanagement-Experten aus Australien, Kanada und den USA, intensiv diskutiert.

