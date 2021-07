An den Aktienmärkten kommt es zum Wochenauftakt zu einer breiten Korrektur, die nach Einschätzung von Beobachtern eine längerfristige Abwärtsbewegung einleiten könnte. Unter anderem sorgt die jüngste Entwicklung in der Pandemie für Unruhe, da die Infektionszahlen in vielen Ländern wieder sehr stark ansteigen. Unter anderem in Großbritannien liegt die Inzidenz bei knapp 400, obgleich mehr als 68 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft ist.An der Wall Street geht es in der Breite nach unten. Der Dow Jones Index korrigiert um 2,3 Prozent auf 33.890 Zähler, die NASDAQ gibt 1,6 Prozent auf 14.195 Punkte ab.Im deutschen Handel geht es für Aixtron um 3,3 Prozent auf 20,11 Euro nach unten, Manz korrigieren um 3,1 Prozent auf 61,60 Euro. Papiere von Infineon korrigieren um 3,1 Prozent auf 30,76 Euro.Für SLM Solutions geht es um 2,9 Prozent auf 15,70 Euro nach unten, SMA Solar korrigieren um 2,7 Prozent auf 42,18 Euro.Nordex verlieren 2,1 Prozent auf 15,91 Euro und für Papiere von New Work geht es um 1,6 Prozent auf 252,00 Euro nach unten.Für Papiere von Rocket Internet geht es um 1,9 Prozent auf 27,32 Euro nach oben.An der Wall Street verlieren die Papiere von Apple 1,9 Prozent auf 143,66 USD, Microsoft korrigieren um 1,3 Prozent auf 277,14 USD, für Amazon.com geht es um 1,3 Prozent auf 3.528 USD abwärts.Facebook rutschen um 0,9 Prozent auf 338,07 USD ab, während es für Netflix um 0,4 Prozent auf 532,33 USD nach oben geht.Deutlich im Plus notieren Papiere von Nvidia, die sich um 3,7 Prozent auf 752,73 USD verbessern. AMD steigen um 0,7 Prozent auf 86,50 USD und für Intel geht es um 0,8 Prozent auf 54,54 USD nach unten.In den USA gibt es rund 56 Mio. Kilometer unterirdischer Rohrleitungen und Versorgungseinrichtungen, für deren Erkennung jährlich rund 10 Mrd. USD ausgegeben werden. Dennoch kommt es trotz der hohen Ausgaben jährlich zu rund 500.000 Vorfällen im Zusammenhang mit unzuverlässigen Standortinformationen und unterirdischen Versorgungseinrichtungen, die Schäden von 50 Mrd. bis 100 Mrd. USD zur Folge haben.Quelle:https://www.prostarcorp.comDas Interesse, hier neue Systeme einzuführen, ist dementsprechend groß. Das PointMan-System von ProStar integriert mobile und Cloud-Anwendungen mit GPS-Karten und Tools zur Lokalisierung von Versorgungseinrichtungen. ProStar-Kunden erhalten damit Daten in Echtzeit und Vermessungsqualität. ProStar möchte sein PointMan-System zum Standard der unterirdischen Leitungsordnung machen und kann bereits auf namhafte Kunden verweisen. Am 21. Januar wurde eine Partnerschaft mit der Louisiana Tech University gemeldet, die das PointMan-System in Studiengänge der Ingenieursfakultät integrieren will. Die Studenten werden damit noch vor einer Anstellung in Behörden oder Firmen an das System herangeführt. Das Ingenieursbüro KCI Technologies, welches zu den größten in den USA gehört, meldete kürzlich ebenfalls die Einführung des PointMan-Systems. Das Department of Transportation des US-Bundesstaates Colorado hat kürzlich den Einsatz von PointMan ab Januar 2021 vorgeschrieben. Weitere Bundesstaaten prüfen ebenfalls den Einsatz.Überdies verfügt ProStar mit Trimble (NASDAQ: TRMB), einem Marktführer im Bereich der geographischen Informationssysteme, einen starken strategischen Partner. ProStars PointMan-System kann damit über die 163 globalen Trimble-Händler präsentiert werden.Quelle:https://www.prostarcorp.comBereits in diesem Jahr plant ProStar Holdings Inc. (WKN: A2QQHR) mit einem Umsatz von 4,0 Mio. CAD. Für das Erreichen des Meilensteins von 20 Mio. CAD dürften rund 10.000 Kunden erforderlich sein. Bei einem Abo-Preis von 1.995 USD/Jahr für PointMan PRO und der riesigen Branche hat ProStar bis 2025 100.000 Kunden im Visier, was einem Umsatz von 200 Mio. CAD entsprechen würde.Dass es ProStar Holdings Inc. (WKN: A2QQHR) ernst mit den Planungen ist, wird durch die hochkarätige Führungsriege untermauert. Der Chief Operating Officer Vasa Dasan war 15 Jahre Chief Technology Officer bei Sun Microsystems Services Division und Cheftechnologe für die Cloud-Sparte des Unternehmens. Der Vice President ist Carl Lashu, der früher als CIO von HSBC Canada in Europa tätig war.In folgendem Video erklärt CEO und Präsident Page Tucker, weshalb sein Unternehmen das Google Maps der Versorgungsinfrastruktur sein dürfte.Quelle:www.youtube.com/watch?v=HV1hN7tD77w&t=66sAm 31. März hat ProStar mitgeteilt, dass man PointMan Pro auf den Markt bringen werde, eine patentierte, cloudbasierte Lösung für Präzisionskartierungen, die es erlaubt, kritische Infrastrukturdaten, die zur Wartung und Instandhaltung wichtiger Straßen, Eisenbahnlinien und vielen anderen Infrastrukturelementen erforderlich sind, zu erfassen, aufzuzeichnen, darzustellen und zu verwalten. CEO Page Tucker sagte, dass man kurz vor einer Transformation der Infrastrukturbranche stehe. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2PhJdMNAm 20. April teilte ProStar mit, dass man mit Subsite Electronics zusammenarbeite, um die Integration für die iOS-Kompatiblität abzuschließen. ProStars PointMan wird dabei mit Subsites Utiliguard 2 kombiniert und erhöht die Anwenderfreundlichkeit deutlich. ProStar CEO Page Tucker sagte, dass die Präsenz auf dem Markt erhöht werde, je höher die Kompatibilität der Software ist. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3eoxR1VProStar gab am 23. April bekannt, dass man eine Partnerschaft mit Vivax Metrotech eingegangen ist. Das Unternehmen will damit PointMan in ein erstes Ortungsgerät für Versorgungsleitungen mit RTK GNSS-Empfänger einsetzen. Damit wird die genaue Ortung erdverlegter Versorgungsleitungen in Echtzeit und ohne externen Empfänger möglich. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3vkjOBrAm 26. April hat ProStar über den Abschluss der Service Organization Control-Prüfung informiert. Demnach hat ProStar alle SOC-2 Typ 2-Standards für Security and Availability Trust Services Principles das dritte Jahr in Folge erfüllt. CEO Page Tucker teilte mit, dass die Zertifizierungsstufe auch die Grundlage für die Zertifizierung der Datensicherheit für andere Länder bilde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3vscunjProStar hat am 31. Mai mitgeteilt, dass man mit dem Tiefbauunternehmen Kraemer North America einen Servicevetrag für ProStars Cloud und die Mapping-Lösung PointMan Pro unterzeichnet habe. Kraemer North America ist ein mehr als einhundert Jahre altes Unternehmen mit Sitz in Wisconsin. Das Full-Service-Tiefbauunternehmen bedient die drei Märkte Transport, Schiene und Wasserbau. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3vCJzgTAm 3. Juni teilte ProStar mit, dass man einen Servicevertrag mit dem Planungs- und Beratungsunternehmen WSB unterzeichnet habe. Der Vertrag umfasst die Cloud- und Mobillösung PointMan von ProStar. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2T0moytDie Kollegen von SmallCap InvestorTV haben sich kürzlich mit dem CEO und President von ProStar Holdings zusammengesetzt, um über die nächsten Entwicklungen und den Status Quo im Unternehmen zu sprechen.Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=24CgCEGFgg8ProStar CEO Page Tucker hat sich jüngst in einem Interview zu seinem Unternehmen geäußert und erläutert, wie die Kunden die Produkte von ProStar nutzen und diese langfristig nutzen. Tucker betont die Einzigartigkeit des Systems, mit dem man quasi ohne Wettbewerb auf dem Markt agiert. Zudem habe das Unternehmen in den vergangenen Wochen einen starken Nachfrageanstieg verzeichnet. Das Video finden Sie hier:https://www.youtube.com/watch?v=S8I331-vy58Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=S8I331-vy58ProStar Holdings Inc. (WKN: A2QQHR) dürfte in den kommenden Jahren von den Infrastrukturinvestitionen profitieren, die die Regierung Biden gegenwärtig plant. 