MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Der neue Siemens-Chef Roland Busch verpasst dem Technologiekonzern mittelfristig ehrgeizigere Ziele. Nach dem großen Umbau in den vergangenen Jahren will der Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Joe Kaeser nun durchstarten. Dabei setzt der Manager ganz auf die Karte Digitalisierung. Was bei Siemens los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

Nachdem Siemens in den letzten drei Jahren mit dem Börsengang der Medizintechniktochter Healthineers und der Abspaltung des Energiegeschäfts die großen Brocken des Konzernumbaus gestemmt hat, liegt nun die volle Konzentration des Managements auf dem "neuen" Kerngeschäft. Software, Automatisierung, digitale Infrastruktur - das sind die Themen, die in den Vordergrund gerückt sind. Dabei hat sich Busch vorgenommen, aus dem neuen Konstrukt einen schlagkräftigen Konzern zu formen.

Gerade in der Digitalisierung wittert Siemens große Wachstumschancen. Der mittelfristige Plan sieht deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn vor. So sollen die vergleichbaren Umsätze in den kommenden drei bis fünf Jahren durchschnittlich um 5 bis 7 Prozent pro Jahr wachsen, wie das Unternehmen Ende Juni auf seinen Kapitalmarkttag verkündete. Zuvor hatte Siemens über den Geschäftszyklus ein Plus von 4 bis 5 Prozent angepeilt. Der Gewinn soll stärker wachsen als der Umsatz: So soll das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationen - also bereinigt um bestimmte rechnungslegungstechnische Auswirkungen von Zukäufen - jährlich im hohen einstelligen Bereich zulegen.

Beim geplanten Umsatzwachstum will das Unternehmen "deutlich stärker" als die Branche wachsen, kündigte Busch vor Investoren an. "Unsere Wachstumsmotoren sind Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Dabei verstärken sich unser Kerngeschäft und unser Digitalgeschäft gegenseitig."

Allein die Kernmärkte der Bereiche Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility und Siemens Healthineers umfassten - ausgehend vom Jahr 2020 - ein Volumen von 440 Milliarden Euro mit jährlichen Wachstumsraten von vier bis fünf Prozent bis 2025, so Busch. In diesen Märkten will Siemens das Geschäft ausbauen. Zudem will sich Siemens weitere Märkte erschließen, auch durch Zukäufe. Dabei bevorzuge Siemens ergänzende Akquisitionen, erläuterte Finanzvorstand Ralf Thomas. Allerdings hat das Unternehmen dem Manager zufolge auch genügend "Feuerkraft" für größere Transaktionen.