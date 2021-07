--------------------------------------------------------------------------------

1. Emittent: SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)3. Meldepflichtige PersonName: NEW PRIMONIAL HOLDING SASSitz: ParisStaat: FRANCE4. Name der Aktionäre: LA FINANCIERE DE L'ECHIQUERIE SA5. Datum der Schwellenberührung: 15.07.2021______________________________________________________________________________|6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ||______________________________________________________________________________|| | |Prozentanteile| | || | | der | | || | | Stimmrechte, | | || |Prozentanteile| die die | | || | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der|| | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte || |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten|| |gehören (7.A) |repräsentieren| | || | | (7.B.1 + | | || | | 7.B.2) | | ||__________________|______________|______________|______________|______________||Situation am Tag | | | | ||der | | | | ||Schwellenberührung|4,00 % | 0,00 % |4,00 % |16 000 000 ||__________________|______________|______________|______________|______________||Situation in der | | | | ||vorherigen Meldung| | | | ||(sofern anwendbar)| | | | ||__________________|______________|______________|______________|______________|Details7.Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:______________________________________________________________________________|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ||______________________________________________________________________________|| |Anazahl der Stimmrechte |Prozentanteil der Stimmrechte || |_____________________________|________________________________|| |Direkt (§ 130 |Indirekt (§133| Direkt | Indirekt ||ISIN der Aktien| BörseG |BörseG | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG || | 2018) |2018) | 2018) | 2018) ||_______________|______________|______________|_______________|________________||AT0000946652 | |640 289 | |4,00 % ||_______________|______________|______________|_______________|________________||SUBTSUMME A | 640 289 | 4,00 % ||_______________|_____________________________|________________________________|______________________________________________________________________________|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 ||______________________________________________________________________________|