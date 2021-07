Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ProSieben Raises Revenue, EBITDA Outlook as Q2 Earnings Soar (PLX AI) – ProSieben Q2 revenue EUR 1,045 million, up from EUR 709 million last year.Q2 adjusted EBITDA EUR 165 million, up from EUR 23 million last yearOutlook FY adjusted EBITDA EUR 820 million, up from EUR 750-800 million previouslyOutlook FY …