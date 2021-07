Neue Doppelspitze bei der ParshipMeet Group (FOTO)

Hamburg (ots) - Die ParshipMeet Group stellt ihre Geschäftsführung neu auf: Marc

Schachtel (37) und Geoff Cook (43) werden zu Co-CEOs berufen. Ergänzt wird die

neue Doppelspitze um Henning Rönneberg (52) als Chief Financial Officer. Tim

Schiffers (52), bisheriger CEO, übergibt nach sieben Jahren den CEO-Staffelstab

an Marc Schachtel und Geoff Cook. Nachdem er die Fusion der Parship Group mit

der The Meet Group erfolgreich abgeschlossen hat, verlässt er das Unternehmen

auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben außerhalb der ParshipMeet Group zu

widmen.



Die beiden Co-CEOs werden nun gemeinsam für die Steuerung und strategische

Ausrichtung der führenden globalen Dating-Gruppe verantwortlich sein. Operativ

wird Marc Schachtel als CEO der Parship Group den gesamten Matchmaking-Bereich

leiten und damit die Marken Parship, ElitePartner, eharmony und LOVOO führen.

Marc Schachtel, bislang Chief Operating Officer, ist seit 2011 im Unternehmen

und verantwortete dies seit 2014, bisher gemeinsam mit seinen

Co-Geschäftsführern Tim Schiffers (CEO), Henning Rönneberg (CFO) und seit 2020

auch mit Geoff Cook (CEO The Meet Group und General Manager Video ParshipMeet

Group). Über die letzten zehn Jahre hat Marc Schachtel als Verantwortlicher für

das gesamte Produkt sowie die zugrundeliegende Technologie konsequent die

ständige Optimierung des Kundenerfolgs sowie die erfolgreiche Entwicklung des

Unternehmens vorangetrieben.







Bereich Social Dating & Entertainment und steuert damit die Marken MeetMe,

Skout, Tagged, GROWLr sowie das vPaaS-Geschäft, eine

Live-Video-Streaming-Lösung, die bei einigen der größten Dating- und Social-Apps

der Welt eingesetzt wird. Geoff Cook ist Mitgründer der The Meet Group, die im

vergangenen Jahr von der Parship Group übernommen wurde, und entwickelte diese

zu einem führenden Anbieter von innovativen und interaktiven Live-Video-Apps.



Rainer Beaujean, Vorstandssprecher der ProSiebenSat.1 Media SE und

Beiratsvorsitzender der ParshipMeet Group: "Über die letzten sieben Jahre hat

Tim Schiffers gemeinsam mit Marc Schachtel und Henning Rönneberg die Parship

Group zu einem führenden Anbieter im internationalen Online-Dating-Markt

entwickelt. Für diesen Erfolg möchte ich mich bei Tim herzlich bedanken und

wünsche ihm alles Gute für seine berufliche und private Zukunft. Gleichzeitig

freue ich mich, die sehr gute Zusammenarbeit mit Marc, Geoff und Henning auch in

Zukunft fortzusetzen und das erfolgreiche Geschäft der ParshipMeet Group in den

kommenden Jahren weiter auszubauen."



Jörn Nikolay, Managing Director und Leiter des Deutschlandgeschäfts von General

Atlantic: "Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem neu zusammengesetzten

Führungsteam die ParshipMeet Group hervorragend aufgestellt haben für einen

möglichen Börsengang im kommenden Jahr. Bei Tim Schiffers bedanken wir uns sehr

für seine herausragende Leistung und wünschen ihm alles Gute."



Tim Schiffers: "Ich bin stolz, über viele Jahre mit einem herausragenden Team an

meiner Seite zu der Erfolgsgeschichte der ParshipMeet Group beigetragen zu

haben. Es war eine spannende und fantastische Reise. Mit der Integration der The

Meet Group in Europa und den USA ist nun der nächste Meilenstein erfolgreich

erreicht. Dies ist ein guter Zeitpunkt für mich, um an anderer Stelle zu

gestalten. Die ParshipMeet Group ist mit ihrem eingespielten Führungsteam in

guten Händen für die zukünftigen Aufgaben."



Tim Schiffers war seit 2014 CEO der ParshipMeet Group und verantwortete

zusätzlich sämtliche Aktivitäten in den Bereichen Brand, Media und Marketing.

Das damals noch auf den deutschen Markt fokussierte Dating-Unternehmen wuchs von

60 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2014 zu einer innovativen globalen Gruppe mit über

500 Mio. Euro Umsatz (FY Pro-forma) im Jahr 2020. Die Meilensteine für diese

Entwicklung waren einerseits ein starkes organisches Wachstum sowie andererseits

die erfolgreichen Übernahmen von ElitePartner (2015), eharmony (2018) und The

Meet Group (2020).



