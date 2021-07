Cofense liefert branchenweit erste Cloud-native E-Mail-Security für Microsoft 365 und Google Workspace - in weniger als einer Minute einsatzbereit

Cofense, der führende Anbieter von intelligenten Phishing-Abwehrlösungen (PDR), führte heute Cofense Protect MSP ein, eine Lösung zum Schutz vor Phishing, die speziell für Managed Services Provider (MSP) entwickelt wurde, die kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) vor Phishing-Angriffen schützen sollen. Angesichts der Tatsache, dass 96 % aller Cyberangriffe mit Phishing beginnen und jeden Monat 1,5 Millionen Phishing-Websites erstellt werden, benötigen MSP eine Lösung, die einfach zu implementieren ist, keine laufende Wartung erfordert, eine monatliche Abrechnung ermöglicht, eine einzige Schnittstelle für Schulungen und Schutztechnologien bietet und mit Multi-Tenancy-Funktionalität konzipiert ist, kurz: Cofense Protect MSP.

Cofense Protect MSP kombiniert Computer Vision (ein Bereich der künstlichen Intelligenz), der simuliert, wie Menschen sehen, mit Cofense PhishMe's Simulationstraining in der realen Welt. Allein im letzten Jahr hat unsere Computer Vision-Technologie mehr als 180 Millionen E-Mails und mehr als 545 Millionen URLs gescannt und dabei in Echtzeit erkannt, welche Bedrohungen sichere E-Mail-Gateways (SEG) umgangen sind, und diese Bedrohungen neutralisiert. Cofense PhishMe, die Phishing-Simulationstechnologie, die von einem Viertel der Fortune-1000-Unternehmen genutzt wird, ist in dieselbe Benutzeroberfläche integriert und ermöglicht es den MSP-Partnern von Cofense, neueste Bedrohungen zu simulieren, die dafür bekannt sind, SEG zu umgehen, und die Mitarbeiter ihrer Kunden in die Lage zu versetzen, robustere Resilienz zu entwickeln.

„Wir wissen, dass aktuelle SEG, die auf Legacy-Architekturen aufbauen, weiterhin täglich Phishing-Angriffe übersehen. Sie sind teuer und nicht für den einfachen Einsatz in Cloud-Umgebungen ausgelegt. Wir können MSP dabei helfen, die Anzahl der Lösungen von E-Mail-Sicherheitsanbietern für ihre Kunden zu reduzieren und gleichzeitig Risiken und Kosten zu senken. Cofense Protect MSP wurde für Hunderte von MSP und deren Kunden unterschiedlicher Größe entwickelt und schützt diese bereits – und das mit einem Klick in weniger als einer Minute“, so Rohyt Belani, Mitbegründer und CEO von Cofense. „Und dank der Integration der Erkenntnisse von über 30 Millionen Cofense-Kunden auf der ganzen Welt, die verdächtige Phishing-Mails melden, in eine ständige Feedback-Schleife werden sämtliche Cofense-Produkte zur Phishing-Erkennung und -Reaktion immer besser und schneller. Das i-Tüpfelchen ist sozusagen, dass das Angebot auch ein branchenführendes Schulungs- und Awareness-Angebot umfasst.“