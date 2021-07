In Deckung, Kommentar zum Aktienmarkt von Christopher Kalbhenn Frankfurt (ots) - Die mit Spannung erwartete Quartalsberichtssaison, für die extrem hohe Gewinnwachstumsraten prognostiziert werden, rückt an den Aktienmärkten schon in den Hintergrund. Denn kurz nach ihrem Start schüren die Ausbreitung der Delta-Variante und der Anstieg der Corona-Infektionen in allen drei Zeitzonen verstärkt Befürchtungen über Lockdowns, die die Erholung der Weltwirtschaft gefährden könnten.



Nun ist das an sich kein neues Thema. Bereits seit längerem bremsen die Pandemierisiken die Aktienmärkte ab und bescheren ihnen Handelstage mit Kursverlusten. Doch die Marktentwicklung vom Montag hat eine neue Qualität. Sie lässt eine deutlich gesteigerte Nervosität der Anleger erkennen. Ablesbar ist dies an den Volatilitätsindizes, die ein Indikator für Anlegerangst sind und einen gewaltigen Sprung nach oben machten. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass da noch mehr kommt und der Dax, der erst am zurückliegenden Mittwoch auf einen Rekord von 15881 Zählern gestiegen war, auch noch unter die Schwelle von 15000 Zählern fällt.