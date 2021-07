---------------------------------------------------------------------------

STEICO SE: 1. Halbjahr 2021: rund 30% Umsatzwachstum. EBIT 2,5-fach über Vorjahr.



Feldkirchen bei München, 19. Juli 2021 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute seinen Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht.

Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2021



Kennzahl 1. HJ 2021 1. HJ 2020 Umsatzerlöse 186,8 Mio. EUR 144,2 Mio. EUR Gesamtleistung (GL) 185,5 Mio. EUR 142,3 Mio. EUR EBITDA 41,4 Mio. EUR 23,7 Mio. EUR EBITDA-Marge in % GL 22,3 % 16,6 % EBIT 31,1 Mio. EUR 12,2 Mio. EUR EBIT-Marge in % GL 16,8 % 8,6 % Konzernperiodenüberschuss 21,1 Mio. EUR 7,5 Mio. EUR Eigenkapitalquote in % 53,2 % 53,0 % (30.06.2021 zum 31.12.2020)

Klimaschutz, CO2-speicherndes Bauen und Energieeffizienz sind bestimmende gesellschaftliche Themen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Nachfrage nach den ökologischen STEICO Dämmstoffen und Konstruktionsprodukten noch einmal gesteigert. In der Folge konnten im ersten Halbjahr sowohl bei Umsatz als auch bei den Erträgen neue Rekordwerte erzielt werden.

Der Umsatz liegt mit 186,8 Mio. EUR um 29,6% über Vorjahr. Das EBIT wuchs um 155,1% auf 31,1 Mio. EUR, der Periodenüberschuss im ersten Halbjahr konnte um 181,5% auf 21,1 Mio. EUR gesteigert werden. Mit einer EBIT-Quote von 16,8% konnte auch die Profitabilität deutlich gesteigert werden.

Beim Vergleich mit dem Vorjahr ist jedoch zu berücksichtigen, dass das zweite Quartal 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie schwächer ausgefallen war.



Isolierte Betrachtung des zweiten Quartals 2021



Im zweiten Quartal wurde ein Umsatz von 96,2 Mio. EUR erzielt (Vorjahr 69,7 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung von 37,9%. Die Gesamtleistung beträgt 97,2 Mio. EUR (Vorjahr 69,8 Mio. EUR).



Der Rohergebnis liegt bei 46,8 Mio. EUR (Vorjahr 31,9 Mio. EUR).

Das EBITDA des zweiten Quartals ist um 93,3% gestiegen und liegt bei 22,4 Mio. EUR (Vorjahr 11,6 Mio. EUR). Beim EBIT ist ein Anstieg um 180,7% auf 17,3 Mio. EUR zu verzeichnen (Vorjahr 6,2 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge beträgt 23,0% (Vorjahr 16,6%), die EBIT-Marge 17,8% (Vorjahr 8,9%).